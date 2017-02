El pintor Juan Saldaña desembarca en la Casa de la Provincia con su muestra Que se me paren los pulsos

15/02/2017 - 20:35

El pintor hispalense Juan Saldaña encontró en un desván de su familia una vieja carta de amor, en la que aparecía una letra antigua. Casi dos años después del hallazgo, el artista escuchó a Miguel Poveda cantando esa misma letra en la banda sonora de la película 'Los abrazos rotos', de Pedro Almodóvar, y descubrió que lo que había creído un relato íntimo era en realidad la letra de 'A ciegas', una de las coplas más curiosas del repertorio español.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Con esta anécdota, Juan Saldaña ha explicado cómo la copla, su contenido, sus pasiones, su verdad, se ha convertido "en mi punto de partida para dar rienda suelta, con más o menos fidelidad a las letras, a una tendencia artística que es la que me interesa como pintor: retratar los distintos tipos de relaciones humanas existentes, desde la amistad al amor, y centrarme en la figura, hasta el punto de que en mi obra he acabado por eliminar casi todo lo que no sea la figura".

Y así surge la exposición 'Que se me paren los pulsos. También se llamaba copla', que ha presentado este miércoles en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, el autor, acompañado por la diputada provincial de Cultura y Ciudadanía, Rocío Sutil, y la responsable de la Unidad de Cultura de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido.

La muestra la produce la Fundación Unicaja y va a estar abierta al público hasta el 2 de abril, en la Sala Triunfo, en la que se van a poder ver casi una treintena de pinturas que recorren los mejores títulos de este género musical español, en un recorrido por el mundo interior de las personas y sus emociones.

Cuadros como 'La Loba', 'Maldito parné', 'Tengo que hacer un rosario' o 'Paduquitas negras' se presentan como ejercicios del retrato clásico, centrando su temática, al igual que la copla, en los sentimientos y las relaciones interpersonales, así como en algunos tabúes como la sexualidad, la lucha de clases, la inmigración o los problemas de comunicación.

ACERCAR LAS ARTES PLÁSTICAS EMERGENTES AL GRAN PÚBLICO

La Fundación Unicaja pretende con esta muestra un interés por la difusión cultural y de expresiones artísticas de calidad y por acercar las artes plásticas al gran público, especialmente de Sevilla. En este sentido, Emilia Garrido ha destacado que Saldaña "es un artista emergente, con mucha calidad artística y con un contenido de mucha potencia, que merecía la pena ser conocido por el gran público". Por su parte, Rocío Sutil se ha felicitado de que "los artistas sevillanos vayan encontrando su sitio y vayan siendo reconocidos, porque en la provincia hay mucho talento por descubrir".

Los cuadros de la exposición, al igual que ocurre en la copla, centran su temática en los sentimientos y las relaciones interpersonales, así como en algunos tabúes como la sexualidad, la lucha de clases, la inmigración o los problemas de comunicación. Según Saldaña, "se trata de una muestra muy teatral, nada espontánea, y en la que todo está muy pensado. Es una exposición muy figurativa, pero muy libre y muy dibujística, con cuadros con escenas de inicio, nudo y desenlace. De hecho, en todas las composiciones, cuyos fondos son escenarios neutros que no restan importancia a lo narrado, ocurre algo o se intuye que va a suceder algo en un futuro próximo".

Juan Saldaña, nacido en Alcolea del Río (Sevilla), es delineante industrial, arquitecto técnico y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Además, desde hace 14 años trabaja como docente en algunas de las mejores escuelas de arte de Andalucía y de España. Ha participado, asimismo, en un gran número de exposiciones colectivas y ha protagonizado otras tantas individuales en distintas salas expositivas nacionales.