Pensiones. erc sostiene que "todo apunta" a retrasar la edad de jubilación

16/02/2017 - 9:27

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, se mostró convencido este jueves de que, pese a ser una medida que no comparte, se retrasará la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Aunque consideró en los pasillos del Congreso que "no debería pasar esto", reconoció que "todos los vientos apuntan no sólo a que esto va a ocurrir, sino que no sé como podemos pararlo".

Así se posicionó cuando se le preguntó por las declaraciones del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que cree que retrasar la jubilación "podría estar justificado" para garantizar las pensiones y defendió "cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años".

(SERVIMEDIA)

16-FEB-17

MFN/MML/gja