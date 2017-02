Jiménez Barrios censura que se dé "leña" a quien permite la estabilidad política y cree que Cs entiende la "utilidad"

16/02/2017 - 10:25

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha criticado este jueves a quienes piden estabilidad política pero luego "dan leña a quien la permite", Ciudadanos en el caso de Andalucía, y ha ensalzado que este partido "ha entendido bien la utilidad" y ve que con su actuación "deja desnudo al PP".

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el también consejero de Presidencia ha señalado que con su acción política la formación naranja "le quita un gran espacio" al PP, que es algo que a este partido "le duele", y ha ensalzado que Ciudadanos ha entendido que "el apoyo al Gobierno le permite ser útil para los ciudadanos", por eso no entiende que se pida estabilidad política pero, al mismo tiempo, se critique a quien la favorece.

Preguntado por su opinión sobre la aprobación en los estatutos de Ciudadanos de la posibilidad de entrar en un gobierno aunque no lo presida, algo que no estaba permitido hasta ahora, Jiménez Barrios se ha remitido a las palabras del líder de la formación en Andalucía, Juan Marín, en el sentido de que en su momento y en cada caso estudiarán si "entran o no" pero que tienen "autorización para hacerlo". "Nosotros siempre iremos en la búsqueda de la estabilidad política, que es buena para Andalucía", ha añadido.

Con respecto a la Asamblea que Podemos celebró el pasado fin de semana, Jiménez Barrios ha hecho un "doble análisis". Por un lado, que las posturas llevadas desde Andalucía son "las más radicales", lo que hace que sea "más difícil entenderse"; y, por otro, que "ya no son nuevos sino que siguen el más puro estilo de la vieja, vieja política", por lo que ha previsto que "la pluralidad democrática se la van a pasar ampliamente... para intentar laminar a quien ha perdido".

En ese sentido, ha dicho que vio "temblando" y con "carita" al hasta ahora número dos de la formación, Íñigo Errejón, y ha añadido que "no parece que Pablo Iglesias sea persona que se ande con chiquitas". Sobre la formación morada, el vicepresidente también considera que "ha habido una gran decepción en mucha gente que puso muchas expectativas en una fuerza que traía aires nuevos pero que no ha tardado ni un minuto en acuchillarse públicamente".

Por otra parte, Jiménez Barrios se ha referido a la posibilidad de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, decida concurrir a las primarias del PSOE para dirigir el partido y, tras recordar la frase de ésta de "no le saquen punta al lápiz", ha señalado que el 4 de marzo lo que celebrarán los socialistas andaluces es su trabajo "en beneficio de nuestra tierra" y se darán "aliento" para seguir "trabajando en defensa de los intereses de los andaluces".

El vicepresidente no ha señalado si considera que es mejor que para presentar su posible candidatura a las primarias, Díaz espere a la convocatoria oficial del Congreso y ha incidido en señalar que "los tiempos los marcará a quien le corresponde" y que "será ella la que tiene que decidir lo que vaya a hacer".

"MORENO YA SE HA VISTO DE PRESIDENTE"

En cualquier caso, ha mantenido que la agenda que la presidenta tiene en Andalucía es "tan intensa" que si la del líder de la oposición, Juanma Moreno, tuviera "el 10 por ciento" de esa intensidad, "le iría mejor". En ese punto también ha ironizado con que el presidente del PP-A "le ha ocurrido como a (Javier) Arenas, que ya se ha visto de presidente".

El 'número dos' del Gobierno andaluz ha mantenido que, por su parte, está ocupado en "lo que tiene encargado", coordinar el Gobierno y trabajar en la defensa de los andaluces. "No me va a sacar de la realidad diaria de la que yo me ocupo; no tengo tiempo de dedicarme a eso, estoy en lo de los estibadores, en la Conferencia de Presidentes, en las becas... Lo que ocupa tanto tiempo en mi cabeza y el encargo que ha hecho mi presidenta es a intentar resolver los problemas", ha incidido Jiménez Barrios.