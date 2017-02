Mendoza dice que ha destituido al secretario general técnico porque buscan "más seguridad jurídica" en el departamento

16/02/2017 - 10:25

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Luis Mendoza, ha afirmado que se ha destituido al secretario general técnico del departamento porque "necesitamos más seguridad jurídica en los actos que hacemos en el departamento y porque vamos a ampliarnos a nuevos retos".

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

Mendoza, en declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado que "más que destitución es nombramiento de una secretaria técnica", Begoña Alfaro, que "nos parece la persona más adecuada" para los objetivos que busca la consejería. "Trabajaba en el departamento de Presidencia, Justicia e Interior y ahora trabaja en Educación, cambios muy habituales entre departamentos", ha dicho.

Preguntado por si hasta ahora no había toda la seguridad jurídica necesaria, el consejero ha indicado que "necesitamos no provocar ni siquiera que alguien piense que hay errores". "Queremos afinar mucho más la seguridad jurídica en el departamento", ha aseverado, para señalar que se trata de "un servicio donde se concentra mucho trabajo".

Sobre si desde Presidencia del Gobierno se le ha instado a tomar medidas en la consejería, José Luis Mendoza ha indicado que "no hace falta que me insten; nosotros somos un Gobierno y ya habíamos hablado previamente a nivel de Gobierno que estos cambios se iban a producir y se tienen que producir en la sesión de Gobierno". "No ha sido ninguna medida precipitada ni hemos convocado ningún consejo extraordinario sino que hemos adoptado en la reunión de los miércoles", ha precisado.