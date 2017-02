Pensiones. rivera pide más empleo de calidad y ayuda a la natalidad

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este jueves que no comparte las recomendaciones del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y abogó por mayor calidad en el empleo y medidas de fomento de la natalidad.

"No comparto esa vía", dijo Rivera en los pasillos del Congreso, preguntado por esas recomendaciones de Linde, entre ellas retrasar la edad de jubilación. Subrayó que el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones se centra siempre en los gastos pero apenas se habla de las vías de ingresos, que es donde, en su opinión, hay que poner el acento: la calidad en el empleo y la natalidad.

Si no aumentan las entradas en el mercado laboral y los empleos son precarios y apenas cotizan, explicó, no habrá forma de hacer sostenible el sistema. Por ello, aseguró que respeta pero no comparte las reflexiones de Linde.

