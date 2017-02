Los menores extremeños podrán acceder a locales donde se celebren conciertos

16/02/2017 - 11:10

Los menores extremeños podrán acceder a locales donde se celebren conciertos, tras ser aprobada una propuesta de modificación, a petición de Podemos, de la Ley de la convivencia y el ocio de Extremadura y de la Ley de medidas de prevención y control de la venta y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad.

En concreto, gracias a dicha aprobación este jueves en el pleno de la Asamblea, que ha contado con el apoyo de todos los grupos (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos), se permitirá la entrada de menores de 16 años a los conciertos siempre que éstos estén acompañados de sus progenitores o tutores.

Así, el acceso de menores de 18 años a bares especiales, salas de fiesta, de baile, discotecas y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas seguirá prohibido "con carácter general", a excepción de cuando se realicen actuaciones en directo, en cuyo caso los menores de 16 años deberán ir acompañados de sus padres o tutores.

Asimismo, y gracias a la modificación legislativa aprobada, se admitirá la entrada de los mayores de 14 años en dichos establecimientos cuando se trate de sesiones específicamente destinadas a ese colectivo de edad y con el cumplimiento de una serie de requisitos.

En concreto, se deberán retirar las bebidas alcohólicas y su publicidad y no existirá continuidad temporal con otras sesiones en las que esté autorizada la venta, suministro, dispensación o consumo de bebidas alcohólicas.

Además, no podrán tenerse conectadas, si las hubiera, las máquinas de juego, ni las expendedoras de bebidas alcohólicas; el horario de finalización de la actividad no podrá superar las 23,30 horas y no podrán desarrollarse espectáculos, ni instalarse elementos decorativos o emitirse propaganda que pongan en riesgo la integridad física, psíquica o moral de los menores.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En la sesión plenaria de este jueves, aunque la iniciativa de Podemos ha contado con el apoyo unánime de la cámara, los grupos del PSOE y del PP han coincidido en que la aprobación de dicha reforma legislativa podía haber sido más ágil si se hubiera producido por el método de lectura única.

Ante ello, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha respondido que la tramitación que ha tenido la misma ha permitido contar con las aportaciones de la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, Elena Ruiz, o del movimiento 'Menores a los conciertos'.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha indicado que esta reforma dará "mayor seguridad jurídica" al sector cultural y que la misma está en sintonía con otras reformas llevadas a cabo en Madrid, Cataluña, Baleares o Canarias.

Asimismo, ha apuntado que la regulación del acceso a menores contribuirá a favorecer la actividad cultural y ha evidenciado que se debe avanzar en este sentido, ya que en España está permitido casarse a los 16 años y los menores no podían acceder a los conciertos.

Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha manifestado que, sin perjuicio de luchar contra el consumo de alcohol entre la población más joven, se puede facilitar el acceso de este colectivo a la vida cultural.

Por otro lado, el diputado del PP Luis Francisco Sánchez ha considerado "absurdo" que un padre pueda acceder a un bar donde se vende y consume alcohol y por contra no se permita el acceso de los menores a una sala de conciertos.

No obstante, el 'popular' ha considerado que esta modificación es un "parche", al tiempo que ha criticado el retraso que ha experimentado la modificación propuesta por Podemos, algo que ha sido debido al "afán" de Podemos por "ser los primeros", ha dicho.

Finalmente, el diputado del PSOE Felipe Redondo ha informado de que el Ejecutivo presidido por Guillermo Fernández Vara traerá en breve una ley "mucho más ambiciosa y amplia" en este sentido.

Así, ha considerado que la modificación que hoy se ha aprobado "no deja de ser un parche, necesario, pero un parche", y ha indicado que la posición de su grupo es que es necesaria una nueva ley que regule todo lo referente a las industrias del ocio.