'El Pilar' retira a su equipo de baloncesto de la Copa Colegial tras detectar insultos a sus rivales en redes sociales

16/02/2017 - 11:17

La dirección del Colegio de Santa María del Pilar, ubicado en el distrito Retiro, ha decidido retirar a su equipo masculino de baloncesto de la Copa Colegial de Madrid ante los insultos que sus propios jugadores propiciaron al equipo rival en las redes sociales, el del Colegio Obispo Perelló, al que había ganado.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En concreto, se trata del equipo masculino de baloncesto integrado por alumnos de bachillerato de edades comprendidas entre 16 y 18 años del colegio.

Según ha explicado la dirección a través de una carta publicada en Twitter, "la razón de esta medida ha sido una serie de comentarios ofensivos y faltos de respeto en las redes sociales hacia jugadores del equipo contrario en las redes sociales realizados por algunos alumnos de nuestro colegio y equipo".

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, cuando tras disputarse el partido que se saldó con la victoria de los de 'El Pilar', algunos jugadores y alumnos difundieron unos "memes" y comentarios en redes sociales en los que faltaban el respeto a los jugadores rivales.

Inmediatamente después y tras conocer lo sucedido, la dirección del centro solicitó la retirada de su equipo de la competición, así como que la victoria fuera concedida al equipo que perdió.

"Los alumnos han reaccionado mal pero han reflexionado sobre lo ocurrido y han aceptado la responsabilidad", ha señalado el director del centro, Leoncio Fernández, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha asegurado que "en el fondo lo están viviendo con dolor y amargura".

Fernández ha explicado que con la toma de esta decisión "no buscaba ningún tipo de efecto viral" porque "no es trascendente, es una decisión en el ámbito del deporte escolar de carácter interno colegial". "He tratado de hacer que los alumnos sean conscientes y de que las faltas de respeto tienen sus consecuencias", ha detallado el director.

Por su parte, Fernández también ha apuntado que "en los padres ha habido todo tipo de reacciones". "Hay padres que me han apoyado y felicitado, otros que lo apoyan pero me han pedido que individualice la responsabilidad, y otros que dicen que me he pasado y que es una medida muy drástica", ha comentado.

Así, Fernández ha afirmado que "los alumnos han reaccionado y han mandando escritos colectivos y personales al equipo rival pidiendo disculpas". "Son unos alumnos magníficos que han aceptado esta metedura de pata", ha subrayado el director, que también se ha mostrado orgulloso ya que "se ha cumplido el objetivo que era hacer un acto educativo y transmitir un mensaje interno de educación del valor del respeto".