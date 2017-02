Se estrena este jueves el musical 'Priscilla, reina del desierto' en Baluarte

El musical Priscilla, reina del desierto llega esta tarde, a las 20 horas, a Baluarte, donde hasta el domingo ofrecerá un total de 6 funciones dentro de la nueva Temporada de Fundación Baluarte.

Basado en la película ganadora de un Oscar, el Priscilla narra las divertidas experiencias de tres artistas drag -interpretadas por José Luis Mosquera como Bernadette, Jaime Zatarain como Tick y Christian Escuredo en el rol de Felicia- que atraviesan el desierto australiano a bordo de un autobús que da nombre al musical. Un autobús que trae el maletero repleto, con 200 pelucas, tocados y sombreros, 150 pares de zapatos, 500 trajes, mucha purpurina y plumas.

La producción española que se pondrá ver en el auditorio pamplonés mantiene la puesta en escena original que el público pudo disfrutar en el West End londinense y en Broadway. 40 artistas participan en el musical, seleccionados entre 1.400 aspirantes.

Entre otros atractivos, además de su espectacular vestuario, en este musical destaca su banda sonora, un amplio repertorio en el que se incluyen canciones tan conocidas y bailadas de los años 90 -de Madonna, Tina Turner, Gloria Gaynor...- como I will survive, Don't leave me this way, Go West, Shake your groove thing, I love the nightlife o It's raining man, entre otras.

Ganador de premios Oscar, Tony y Olivier, Priscilla, reina del desierto fue elegido como el Mejor Musical 2015 en España por los Premios Broadway World, en los que también logró galardones como Mejor Actor Principal (Christian Escudero), Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Sonido y Mejor Dirección Musical. Más de 3 millones y medio de espectadores han visto el musical Priscilla en Broadway, Londres, Sidney, Estocolmo, Toronto, Italia, Buenos Aires y Madrid, donde se ofrecieron 510 representaciones y fue aclamado por más de 400.000 espectadores en las dos últimas temporadas, ha informado Baluarte en una nota.