El MUSAC continúa la exploración de las relaciones entre la palabra y las artes visuales con tres nuevas exposiciones

16/02/2017 - 12:35

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), ubicado en la capital leonesa, continuará el eje temático de este semestre que explora las relaciones entre la palabra y las artes visuales con tres nuevas exposiciones que se inauguran este sábado, 18 de febrero.

LEÓN, 16 (EUROPA PRESS)

Se trata de 'To Make Art to Take Clothes Off', la primera exposición en España del artista Babi Badalov; 'Catalogue: It Will Seem a Dream', una muestra retrospectiva concebida como una gran instalación dedicada al palentino Juan Cruz; y 'El teorema de la anamnesis. La barrera contemplativa', un proyecto que explora la vertiente más experimental de la obra del artista berciano Amable Arias.

La directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, ha presentado estos tres nuevos proyectos acompañada por el director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Manuel Olveira; el vicepresidente cuarto de la Diputación de León, Miguel Ángel Fernández; y el comisario Jesús Palmero.

Se trata de tres exposiciones que continúan la exploración del espacio híbrido entre la escritura y las artes visuales, eje de la programación expositiva del museo durante el primer semestre de 2017. Con motivo de la inauguración, la entrada al museo y las actividades serán gratuitas el sábado 18 y el domingo 19 de febrero.

Así, 'To Make Art to Take Clothes Off' es un proyecto específico para el museo de Babi Badalov, viajero y nómada forzoso originario de Azerbaiyán y refugiado político en Francia desde 2011, cuya práctica artística construye un universo poético propio y a la vez explora cuestiones sociales y políticas de actualidad.

'Catalogue: It Will Seem a Dream' es una retrospectiva dedicada al artista hispano-británico Juan Cruz, cuya obra se articula en torno al concepto de traducción, literal y metafórica, cultural y lingüística.

'El teorema de la anamnesis. La barrera contemplativa' es una exposición en tres sedes que explora la obra más experimental del artista berciano Amable Arias. Esta muestra podrá visitarse en la Casa de las Culturas de Bembibre desde el viernes 17 de febrero a las 17.00 horas, en el Centro Leonés de Arte (CLA) desde el sábado 18 a las 13.00 y en el Laboratorio 987 del MUSAC a partir del sábado 18 de febrero a las 17.00 horas.

En este proyecto específico para la Sala 3 del MUSAC, Babi Badalov despliega su particular poesía visual, en la que los errores del lenguaje, los juegos de palabras y la relación entre elementos lingüísticos y visuales le permiten realizar una exploración poética y política del mundo contemporáneo y de las ideologías que subyacen en las lenguas que se emplean para pensarlo, describirlo y comunicarlo, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno autonómico.

Con motivo de la exposición, MUSAC y la editorial Noca Paper co-editan una publicación que, con el mismo título que la exposición, analiza las principales claves del trabajo de Badalov a través de imágenes inéditas y de un texto del comisario del proyecto, Manuel Olveira.

PROYECTO PARA EL MUSAC

Por otro lado, 'Catalogue: It Will Seem a Dream' es un proyecto que da cuenta de más de 30 años de trayectoria del artista nacido en Palencia pero residente en Londres desde los diez años Juan Cruz.

Se trata de un proyecto concebido especialmente para el MUSAC en el que se invierte, en cierta medida, la lógica habitual de concebir una exposición.

En lugar de partir de una selección de obras para preparar la exposición, los textos y por último una publicación; para 'Catalogue: It Will Seem a Dream' el artista parte de una selección de textos propios, escritos en relación a algunas de sus obras desde los años 90 hasta la actualidad, a partir de los cuales MUSAC y Occasional Papers co-editan un libro de artista que supone la base de la exposición y guía la selección de obras que están presentes en la sala.

Finalmente, 'El teorema de la anamnesis. La barrera contemplativa' es un proyecto expositivo dedicado a la extensa obra experimental y a la desconocida labor literaria e intelectual del artista berciano Amable Arias. La muestra ha sido co-producida por MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León; la Diputación de León a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC); el Ayuntamiento de Bembibre y el Instituto de Estudios Bercianos (IEB).

En 'El teorema de la anamnesis' se analizan también, a partir de una amplia selección de documentos, las diferentes vinculaciones y sinergias que el artista, junto a otros compañeros de generación, produjeron para conseguir comportamientos asociativos y colaborativos, entre los que destacan la Asociación Artística de Guipúzcoa o el Grupo Gaur, que estuvieron integrados por artistas como Esther Ferrer, Jorge Oteiza o Eduardo Chillida.

La muestra podrá visitarse hasta el 16 de abril en tres centros expositivos: la Casa de las Culturas de Bembibre, el Laboratorio 987 del MUSAC y el Centro Leones de Arte [CLA] del Instituto Leonés de Cultura [ILC], con las obras sonoras de Arias como nexo de unión entre los tres espacios.

Los tres apartados de la muestra llevan por título 'La fuerza y el poder. Reflexiones sobre el conocimiento' (Laboratorio 987, MUSAC), 'La libertad y el azar. Universo personal' (CLA), y 'El pulso y la decisión. La mirada comprometida' (Casa de las Culturas Bembibre).