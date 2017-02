Directores de instituto lamentan el "baile a mitad de curso" sobre Selectividad y la "incertidumbre" que genera

La Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian) ha lamentado este jueves el "baile a mitad de curso" que se está produciendo con respecto a la prueba de acceso a la universidad (PAU), la antigua Selectividad, y la "incertidumbre" que genera entre la comunidad educativa.

Así lo ha indicado en Jaén el presidente del citado colectivo, Gabriel Ureña, quien ha considerado que "falta estabilidad" al sistema educativo "y tranquilidad" tanto para los docentes a la hora de preparar sus clases como para los alumnos y sus familias.

"Este curso se está viviendo una situación de incertidumbre para alumnos, profesores y padres. Yo doy clases de Filosofía y hasta hace unos días no sabíamos si entraba o no en Selectividad la asignatura", ha comentado para añadir que "ahora se está modificando la parte que entra de Historia y hay materias que "en principio entraban, como la Tecnología Industrial, que luego no entran".

En este sentido, Ureña ha señalado que "está habiendo un baile a mitad de curso" con el que no pueden abordar claramente la prueba con los estudiantes "porque esto cambia casi todos los días". "Estamos muy inseguros en todo lo que se pueda producir, en los cambios", ha subrayado.

A su juicio, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) "no fue una ley conveniente, pero la aplicación que el Ministerio hace y estos retrasos desnivela mucho el sistema educativo y no favorece la calidad ni la preparación" que hay que ofrecer a los alumnos.

Además y tras aludir a la "inestabilidad legal" con "muchas leyes" sobre educación en España donde "una casi ha quitado a la se ha considerado contraria", ha defendido la necesidad de un pacto en esta materia. Debe contar, según ha dicho, con la participación de partidos, sindicatos, docentes, asociaciones de padres y madres, de modo que "no ocurra como la Lomce, que sea asumido por la ciudadanía, y que no cambie si hay un cambio político".

Por ello, desde Adian están elaborando propuestas que trasladarán a la Consejería de Educación para que las "integre en su proyecto de pacto social por la educación". Entre otros "elementos fundamentales", ha señalado "reforzar la enseñanza pública, las inversiones para mejora de centros, la formación del profesorado y de los equipos directivos o la "visión ciudadana y ética" en la enseñanza para que no sea, "como apunta Lomce por ejemplo para preparar personas competitivas y con una visión muy economicista".