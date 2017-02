David Pérez pide un parlamentario de Podemos retire sus palabras llamándole "homófobo" porque "jamás" lo ha sido

16/02/2017 - 13:01

El parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid y alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha pedido este jueves al parlamentario de Podemos Pablo Padilla que retire sus palabras llamándole "homófobo" porque "jamás" lo ha sido.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Me ha llamado homófobo, jamás he sido homófobo. Jamás he permitido que nadie lo fuera a mi alrededor y no voy a permitir que nadie de un partido que calla ante la homofobia de regímenes que les financian me llame a mi homófobo", ha denunciado Pérez apelando al artículo 114 del Reglamento de la Asamblea para solicitar la retirada de las palabras de Padilla del diario de sesiones.

Y es que considera que el parlamentario morado ha lanzado una "acusación, descalificación y un juicio de valor injusto".

En su intervención durante un debate sobre la creación de un Consejo de la juventud en la Comunidad de Madrid, Padilla ha citado un vídeo del diario.es en el que, entre otras mujeres, aparecía la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, criticando los micromachismos.

Padilla ha dicho que después de la participación de la jefa del Ejecutivo autonómico en este vídeo creía que Cifuentes había "cambiado el chip", pero ha añadido que "mantiene a David Pérez, un homófobo, en la Alcaldía de Alcorcón".

Ante esta situación, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, ha preguntado a Padilla si retiraba sus palabras, a lo que el diputado morado ha respondido que diciendo que si Pérez se refiere a que le ha relacionado con "aversión a personas homosexuales" no lo retira porque le ha escuchado decirlo.

Se refería a las palabras que generaron polémica hace meses en las que David Pérez hablaba sobre el feminismo. Unas palabras que llevaron a la oposición a pedir la dimisión del alcalde y diputado y a Ciudadanos a retirarle su apoyo en Alcorcón. "No son mis palabras, sino David Pérez quien las tendría que retirar", ha continuado Padilla, quien ha afirmado que "por supuesto que no" las retira.

Durante este altercado, Adrados ha pedido a los parlamentarios que además de mantener la cortesía parlamentaria tengan "respeto a los demás". "Pido que esto no vuelva a suceder en la sala", ha concluido.