Todos los grupos del Parlament balear piden al Congreso una ley que declare al Mediterráneo libre de prospecciones

16/02/2017 - 13:08

Todos los grupos parlamentarios del Parlament balear han presentado este jueves una proposición de ley que se llevará al Congreso de los Diputados en la que se reclama la protección del mar Mediterráneo de los daños que pueda producir la explotación, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)-

La iniciativa, que cuenta con el apoyo unánime de todos los partidos con representación en la Cámara balear, pide la aprobación de una ley específica que sea de aplicación en aquellas solicitudes de explotación de hidrocarburos o adquisiciones sísmicas contempladas en dicha normativa y que a su entrada en vigor no hayan sido resueltas.

La proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios PSIB, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Mixto -Ciudadanos y Gent per Formentera-, detalla que la Constitución Española establece que son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

Ante ello, en la iniciativa se apunta a que la ley "tendrá que proteger el mar Mediterráneo bajo jurisdicción española del posible deterioro que pueda producir al medio marino las actividades de explotación, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales".

La diputada del Gent per Formentera, Silvia Tur, ha recordado que, hasta ahora, ha habido "victorias parciales", fruto de la protesta ciudadana, de agrupaciones de personal que finalmente se han constituido como agrupaciones, como es el caso de Alianza Mar Blava, ha explicado

"Sabemos que este trabajo es fruto de reivindicaciones que se vienen haciendo de muchos años atrás, sobre todo de dos o tres años, y que no han acabado de dar frutos, porque en realidad los frutos se darán el día que el Estado acabe una ley que impida, de una vez por todas, el 'fracking', las prospecciones petroleras y cualquier tipo de proyecto de adquisiciones sísmicas", ha aseverado Tur.

Con todo, la diputada balear ha dicho que todos los grupos parlamentarios "seguirán trabajando" para que esta ley "sea una realidad, junto con entidades ciudadanas que también persiguen este objetivo: prohibir de una vez por todas las prospecciones petroleras", ha apostillado.