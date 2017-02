PSOE riojano pide dimisión Sanz y lamenta que Fiscalía no vele por interés de los españoles y si del expresidente

16/02/2017 - 13:26

El secretario de Organización del PSOE riojano, Francisco Ocón, ha lamentado esta mañana que la Fiscalía General del Estado que "debe velar por el interés general de los españoles, en este caso se preocupa más del interés particular de Pedro Sanz". Además, ha reclamado la dimisión del expresidente riojano y actual vicepresidente primero del Senado.

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

El dirigente socialista en comparecencia de prensa se ha referido a las informaciones publicadas por el periódico 'El Mundo' en las que indicaba que el Fiscal General del Estado había impedido investigar a Sanz por una construcción ilegal en el municipio riojano de Villamediana.

A raíz de estas publicaciones, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha registrado documentación para que en la próxima comparecencia del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, éste explique "cuál fue la actuación" de esta Institución en relación al "chalet ilegal" de Sanz.

Para el líder socialista, se da la circunstancia que hasta el momento el expresidente riojano "no ha asumido ninguna responsabilidad política" por este asunto. De hecho, ha señalado que el PP "siempre ha amparado las actuaciones de Sanz, porque tiene la creencia que sus 20 años de mayoría les ha revestido de cierta impunidad, que no existe", por lo que "ya es hora de que acabe la actitud caciquil, oscurantista y clientelar del PP".

Ocón también ha dejado claro que Sanz fue nombrado senador autonómicos con los apoyos del PP y de Ciudadanos. Ante ello, a la formación 'naranja' le ha recordado que "está en sus manos" - como parte del Pacto de Investidura- que deje el cargo, porque "saben que hay caminos para que la situación revierta", y que para ello "cuentan con nuestro apoyo". En este punto, ha invitado tanto a Ciudadanos como al resto de fuerzas políticas a que se sumen a la petición de dimisión del vicepresidente primero del Senado realizada por los 'socialistas', ya que ha "avergonzado a todos los riojanos".

Para el secretario de Organización, existe "una situación que hace más daño al sistema democrático que la corrupción, y es pensar que desde instancias del Estado se puede amparar o se intentar cobijar comportamientos corruptos o de vulneración de las leyes". De hecho, ha asegurado que Sanz "vulneró la Ley, además la que él mismo firmo, la de Ordenación del Territorio; construyó una chalet ilegal en Villamediana, sin respetar las licencias, ni devengar los impuestos que eran legales al Ayuntamiento".

En su intervención, Ocón, ha realizado un exhaustivo repaso al caso de la vivienda "ilegal" del expresidente riojano, que tuvo su mayor eco en el año 2013 cuando se aprobó "en tiempo record" por parte del Ayuntamiento de Villamediana y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTUR) - formada por 11 miembros, 10 de ellos "vinculados al PP" el Plan General de la localidad, y que "regularizaba el chalet del expresidente", así como otros 69 en el municipio.

Posteriormente, el año pasado una juez emitió un auto que abría la causa para investigar si concejales del PP de la localidad habían incurrido en algún delito permitiendo la "legalización" de la vivienda de Sanz. No obstante, una vez sustituida, otro juez decidió revocar el auto.

Ahora, según ha publicado el diario madrileño se ha conocido que la Fiscalía General pidió al fiscal del caso un informe -remitido a la Secretaría Técnica- en el que se considera que Pedro Sanz el presunto autor de un delito urbanístico. El fiscal preparó entonces un segundo informe para rechazar el recurso que había presentado el alcalde y continuar investigando.

Ese documento, sin embargo, finalmente concluyó que debía archivarse la causa. Tras pasar por la Secretaría Técnica, el redactado final del informe razona que debe archivarse "no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal".

Por todo ello, Ocón, al igual que ha hecho a lo largo de su intervención, en varias ocasiones, que se "aclare la actuación" de la

Fiscalía General del Estado en este asunto.