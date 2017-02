Presupuestos. el pnv apostará por un acuerdo “lógico, coherente y beneficioso” para el país vasco

16/02/2017 - 13:12

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aseguró este jueves que en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) intentará que el "acuerdo sea lógico y coherente" así como "beneficioso" para los intereses del País Vasco.

En los pasillos del Congreso, Esteban explicó que la reunión que mantuvo ayer con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, fue una "primera toma de contacto", solicitada por el ministro, en la que se le ofrecieron "datos generales" de las cuentas públicas.

Según explicó Estaban, en la "próxima semana" Hacienda les hará llegar datos "más concretos" a partir de los cuales forjarán su posición. Además, señaló que "no se ha fijado ninguna reunión" posterior ni el PNV ha hecho "ninguna reivindicación" hasta que Hacienda no remita "más datos".

No obstante, el portavoz peneuvista dijo que, "en este momento", están a la espera de que el Gobierno mande los pormenores de los PGE para después "explorar si hubiera alguna posibilidad de acuerdo". "En este momento, no estamos absolutamente en nada" y se está "alejado de la posibilidad de apoyar un Presupuesto porque no conocemos exactamente cuáles pueden ser las posibilidades y las intenciones del Gobierno".

Esteban subrayó que el PNV no tiene "líneas rojas" y dijo que "siempre" han sido un grupo bastante realista, con lógica y factibles" para alcanzar acuerdos, porque "la política es hacer acuerdos".

Sin embargo, Esteban apuntó que "la política no se agota en las inversiones y en la economía, también hay otras cosas" y señaló que los cinco votos de los diputados del PNV valen "mucho" para sus electores. "Siempre hemos demostrado que hemos intentado estar defendiendo sus intereses y el bienestar de lo que representan".

