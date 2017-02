Más de la mitad de las mujeres que optan por reproducción asistida supera los 40 años

16/02/2017 - 13:33

La edad de las pacientes ha pasado de 35 años de media en 1995 a 39 años en 2016

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Más de la mitad de las mujeres que optan actualmente por la reproducción asistida supera los 40 años de edad, según un informe de Salud de la Mujer Dexeus que señala que la causa más frecuente de la infertilidad de los casos que trata son los problemas asociados a la edad avanzada.

El estudio ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el director del centro Salud de la Mujer Dexeus, Pedro N. Barri; la directora de I+D en Medicina de la Reproducción del centro, Anna Veiga, además de la primera 'niña probeta' del mundo Louise Brown y la primera de España, Victoria Anna Perea.

Según el informe, la edad media de las mujeres que solicitaban tratamientos de reproducción asistida en este centro era de 35 años en 1995, mientras que en 2016 alcanzó los 39 años, y las pacientes que superaban los 40 años han pasado del 11% al 50,6% en el mismo periodo.

"La edad de las pacientes avanza y las mujeres llegan a plantearse el embarazo cuando la reserva ovárica ya está muy comprometida", ha avisado Barri, y Anna Veiga ha defendido intentar frenar el fenómeno de retrasar la maternidad y mejorar la información reproductiva en las escuelas.

La edad va en contra de la fertilidad por tres razones: a partir de los 40 años la probabilidad de embarazo es más baja porque se producen menos óvulos y el 50% son anormales cromosómicamente; hay más riesgo de aborto, y el embarazo requiere más vigilancia, según Barri.

Esta situación explica el aumento del 4,7% en 2010 al 30% en la actualidad de la técnica de Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) para "mitigar los efectos de la edad", ya que permite examinar el material genético para descartar mutaciones genéticas y malformaciones.

La edad avanzada de las mujeres que quieren ser madres también se refleja en las cifras de ovodonación --la donación de óvulos de una donante--, que ha pasado de suponer un 4% de los tratamientos de fecundación 'in vitro' en Salud de la Mujer Dexeus al 40%.

CONGELAR ÓVULOS

El informe también destaca que entre 2009 y 2016 se han llevado a cabo 510 preservaciones de óvulos de mujeres con una media de edad de 36 años, y se está convirtiendo "en una realidad diaria en todos los hospitales del mundo", ha manifestado Barri.

Para Veiga, la congelación es una técnica fantástica, pero ha lamentado esta opción cuando se produce por no poder compatibilizar la maternidad con la vida laboral: "No me gusta intentar utilizar determinadas técnicas para hacer apaños de situaciones que no son las que deberían ser".

LIMITAR LA EDAD

Los expertos se han mostrado partidarios de que la ley española limite la edad biológicamente fértil a los 50 años, puesto que consideran que llevarla al extremo de los 64 años es "aberrante" desde el punto de vista médico, en palabras de Pedro N. Barri.

Han subrayado que el organismo de una mujer a cierta edad "no está preparado para soportar un embarazo", puesto que existe un mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y accidentes vasculares a partir de los 50 años, razón por lo que proponen un protocolo estricto para evaluar el riesgo de estas pacientes.