UGT acusa al SAS de "ningunear" a los sindicatos en las negociaciones sobre el nuevo mapa sanitario

16/02/2017 - 13:40

El sindicato UGT ha acusado este jueves al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de "ningunear" a los sindicatos en las negociaciones sobre el nuevo mapa sanitario de Granada, censurando "la falta de concreción" que existe actualmente y el "desconocimiento" entre los trabajadores sobre "lo que se está negociando y las consecuencias que pueda tener para ellos".

GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)

El sindicato ha expresado en una nota su "rechazo a la forma y el fondo de la deriva que ha tomado últimamente la negociación para dotar a la ciudad de una red sanitaria acorde con las necesidades actuales".

Culpa "directamente" al SAS de "ningunear e ignorar las más elementales formas de negociación con los representantes legales de los trabajadores, que --según ha enfatizado-- son los sindicatos presentes en las Juntas de Personal de los Hospitales".

Matiza el sindicato que si bien está "totalmente de acuerdo con que se hable con plataformas, colegios profesionales, asociaciones de vecinos y cualquier otra entidad que tenga algo que decir al respecto", matiza que en la negociación de las condiciones laborales los representantes legales son los sindicatos.

Así, reclama saber "quiénes están negociando, qué están negociando y en nombre de quién están negociando las condiciones laborales de unos 8.000 trabajadores de los distintos centros granadinos", al tiempo que no descarta acciones legales por actuaciones "que puedan ser perjudiciales" para este colectivo.

Reclama el sindicato que en todo este proceso de reordenación "no se pierda ningún puesto de trabajo", ni camas y que todos los profesionales estén donde quieran estar y les corresponda por ley.

Respecto al acuerdo de las plataformas y la Consejería de Salud opina UGT que duplicar las gerencias representa tener unos cien cargos directivos más en la ciudad y lo considera "un dispendio totalmente innecesario".

A su juicio, "sectorializar la asistencia sanitaria representa una vuelta atrás en el tiempo y desigualdad en el acceso a la sanidad".

"UGT dice sí a la coordinación y sí a la igualdad y por supuesto sí a dos hospitales completos con urgencias finalistas y cartera de servicios diferenciadas. Además creemos que debemos de tener un Hospital Materno Infantil con todas las medidas y medios necesarios para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. Por otro lado queremos que se garantice el uso sanitario del antiguo Clínico", agregan en la nota.

Con respecto a la Orden que va a "desfusionar" las áreas hospitalarias, exigen que los datos del número de personal y camas antes y después de la fusión se hagan públicos. Que se realice de forma inmediata las más de 300 contrataciones que estaban comprometidas y critican la falta de concreción sobre qué centros se van a crear y de quiénes dependerán el resto de centros sanitarios.

"No se deja claro qué pasará con los profesionales cuando no existan plazas en los centros que pidan y exigimos un proceso de movilidad negociado con los sindicatos igual que se hizo anteriormente", agrega UGT, que pide "transparencia y legalidad en el ámbito negociador" y advierte de que no va a dar el visto bueno "absolutamente a nada que suponga una pérdida de derecho de ninguno de los trabajadores de la sanidad pública de Granada".