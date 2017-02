El Supremo confirma la condena a 31 años de cárcel para el parricida de Carabanchel

16/02/2017 - 13:48

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 31 años de cárcel impuesta a Jorge Diego C. A., conocido como el parricida de Carabanchel, por matar en abril de 2014 a uno de sus hijos, un bebé de 19 meses, y herir al otro de cinco años.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados rechazan el recurso presentado por el condenado contra la sentencia dictada en marzo del años pasado por la Audiencia Provincial de Madrid.

En el momento de los hechos, el procesado sufría un trastorno psicótico inducido por la ingesta de alcohol. Tras el crimen, dejó una carta explicando los motivos: "Los he matado por su bien, para que no sufran como yo y no vivan la vida que vive su madre".

Los hechos se produjeron el 28 de abril de 2014, sobre las 00:15 horas, el procesado se encontraba en su domicilio en compañía de sus dos hijos de 19 meses y cinco años de edad.

Jorge Diego cogió un cuchillo de cocina de 17 centímetros de hoja y, con el ánimo de acabar con la vida del pequeño de sus hijos, que se hallaba acostado en la cama de uno de los dormitorios, le sujetó con fuerza la cabeza y se lo clavó en la cara anterior izquierda del cuello y seccionó la arteria carótida izquierda.

La agresión provocó el fallo de la función cardiocirculatoria que le causó rápidamente la muerte. Asimismo, y sin solución de continuidad, le clavó de nuevo el cuchillo en otras zonas del cuerpo.