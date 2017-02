Alcaldes de la sierra de Albacete presentarán mociones en defensa de festejos taurinos en el campo

16/02/2017 - 13:56

Siete alcaldes albaceteños de las sierras de Alcaraz y del Segura, y el Grupo Popular en la Diputación de Albacete, van a presentar mociones en sus respectivos municipios para defender los festejos taurinos de suelta de reses bravas por las vías rurales, "en peligro", aseguran, tras la aprobación hace cinco meses por parte del Gobierno regional de un decreto que modifica el reglamento que los regula.

ALBACETE, 16 (EUROPA PRESS)

Según han expuesto los alcaldes de Peñas de San Pedro, Letur, Paterna del Madera, Bogarra, Férez, Alcadozo y Ontur, acompañados por el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Antonio Serrano, el pasado mes de octubre, se publicó una modificación del reglamento en la que se prohibía la participación a pie de los aficionados o sus vehículos, y se imponía una distancia mínima de seguridad entre la zona de la suelta y la zona de espectadores de 300 metros.

Estas condiciones que harán, según Serrano, que "desaparezcan" estos festejos en el campo, y por tanto las fiestas de estos municipios al ser "el principal atractivo turístico", ya que el 90 por ciento de las personas que participan en ellas los hacen movidos por este reclamo.

El portavoz del PP en la Diputación y alcalde de Peñas, Antonio Serrano, ha explicado que este tipo de actividades, que duran horas y que se desarrollan por vías rurales hasta los encierros en la zona urbana, se llevan realizando desde hace décadas, pero esta nueva regulación "los hace imposibles".

Serrano ha culpado directamente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de esta situación y de "contradecirse", ya que, según ha asegurado, el pasado 29 de diciembre declaraba Fiesta de Interés Turístico Regional los encierros de Elche de la Sierra mientras "por la puerta de atrás se los cargaba". De hecho, dichos encierros deberían haberse celebrado y "no pudieron" por esta nueva normativa.

Ante esta situación, el portavoz 'popular' ha lanzado un llamamiento al resto de municipios afectados, unos 25 en total según ha explicado, para que "sean del signo político que sean" se unan a esta denuncia que "obligue a Page" a cambiar de parecer "por el bien de todos", ya que es una importante fuente económica para cada municipio al ser un foco de turismo permanente.

Por su parte, alcaldes como el de Alcadozo, cuyo primer encierro es el 14 de mayo, ha dicho que pese a la modificación del reglamento, en su municipio se seguirán soltando a las reses por el campo. "Si Page tiene que sancionar a alguien por ir detrás de la manada será a mí, porque pienso seguir yendo detrás, como lo he hecho toda mi vida y conmigo estarán mis vecinos", ha afirmado Ángel Alfaro, alcalde de este pueblo.

Alfaro, que ha actuado como portavoz del resto de alcaldes, ha criticado que el Gobierno regional no haya pedido opinión a los pueblos afectados para modificar el reglamento, que ha calificado de "norma de despacho" y "sin conocimiento de la realidad", obviando "las voces de los alcaldes de la Sierra".

El primer edil de Alcadozo ha finalizado afirmando que no entiende cómo otros pueblos, como Elche o Ayna, cuyos encierros son "de los más famosos" de la provincia, no han dicho nada y han decidido no oponerse "al amo", en referencia a Emiliano-García Page.

Los próximos encierros en el calendario corresponden a los de dos pedanías de Elche de la Sierra, previstos para el 19 de marzo, pero "no podrán celebrarse", según el portavoz del PP en la Diputación, a no ser que se "dé marcha atrás".

CONTENIDO DE LA MOCIÓN

Las mociones que presentarán los siete alcaldes y el Grupo Popular de la Diputación, reivindican el "valor cultural, económico y tradicional" de los festejos taurinos de suelta de toros por el campo de los diferentes pueblos de la provincia de Albacete.

Además, "exigen" al presidente de Castilla-La Mancha que inicie las actuaciones necesarias para modificar el Reglamento, de manera que sea posible acompañar a pie a las reses en sus traslados por las vías rurales.

Y, por último, "instan" al Ejecutivo autonómico a impulsar las fiestas taurinas de suelta de reses y encierros "al suponer" una fuente interesante de ingresos económicos y de desarrollo turístico para estos municipios.