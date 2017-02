Marzà destaca que el programa XarxaLlibres se ha consolidado y está funcionando "bien"

16/02/2017 - 13:58

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha asegurado este jueves que el programa XarxaLlibres se ha consolidado y está funcionando "bien".

CASTELLÓN, 16 (EUROPA PRESS)

Marzà se ha manifestado en estos términos ante los medios tras presentar las actividades que se van a desarrollar con motivo de la celebración del centenario Valltorta-Morella la Vella al ser preguntado por el funcionamiento del programa de creación de bancos de libros.

En este sentido, ha apuntado que "cuando uno comienza un proyecto tan ambicioso para que más de 300.000 familias puedan tener un banco de libros y no tengan que comprarlos puede costar de arrancar, pero es un proyecto que este año está consolidado y está funcionando bien". "Y es lo que queríamos, es decir, que no hubiera nadie que pudiera pasar vergüenza al ir a su profesor a decirle que no puede comprar los libros", ha aseverado.

Según el conseller, en un año se ha pasado de personas que no podían comprarse los libros a un banco de libros para más de 300.000 familias valencianas.

"Las mejoras de la gestión se han hecho y hay un coordinador del banco de libros que tiene en cada centro educativo dos horas a la semana para hacer el trabajo de dinamización y, por lo tanto, está funcionando muy bien", ha añadido, y ha destacado la puesta en marcha del programa piloto en las aulas de dos años que "mucha escuelas nos han pedido que lo ampliemos".