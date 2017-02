Microsoft y UV se alían en una cátedra para preparar a empresas y sociedad ante la "sombra del gran hermano" en internet

16/02/2017 - 14:02

Microsoft y la Universitat de València (UV) han dado este jueves el pistoletazo de salida a la I Cátedra de Privacidad y Transformación digital, la primera impulsada por la compañía estadounidense en una universidad de Europa, que se centrará en investigación sobre protección de datos para dar herramientas a empresas y ciudadanos que les permitan frente a los "riesgos" de internet, donde actualmente "acecha la sombra del 'gran hermano'" por la difusión de información personal.

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Así ha definido la iniciativa conjunta su director, el delegado de Protección de Datos de la UV, Ricard Martínez, en el acto de presentación de la Cátedra en València, que ha contado con el titular de Educación de Microsoft Ibérica, Óscar Sanz, y el rector de la universidad, Esteban Morcillo.

Desde la Cátedra, que arranca por un periodo inicial hasta 2020, se impartirán cursos de formación sobre privacidad, ciberseguridad y transformación digital, además de jornadas divulgativas con "ponentes de primer nivel" tanto del campo de la empresa como de la universidad. Paralelamente, buscará establecer sinergias entre los dos ámbitos mediante proyectos de cooperación educativa, investigación conjunta, trabajos o tesis doctorales e incluso encuentros nacionales e internacionales.

La primera Cátedra Microsoft en suelo europeo nace con la visión de promover la generación de pensamiento corporativo en privacidad para que empresas de todos los sectores alcancen la "máxima competitividad" y se adapten al nuevo marco normativo y legal en materia de ciberseguridad. Así, trata de facilitar que las compañías puedan cumplir el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos --obligatorio y aplicable por los estados miembros a partir de mayo de 2018-- y "acompañar a las instituciones desde el minuto cero".

En definitiva, "conseguir que la gente sienta que sus derechos están a salvo", ha señalado el director de la disciplina, que cree que el área sanitaria es una de las que más se pueden beneficiar de la "profunda transformación tecnológica" actual. "La teleasistencia no es un médico que habla a través de la pantalla, sino un diagnóstico a distancia en tiempo real", ha ilustrado, por lo que "privacidad y salud no pueden ser elementos contrapuestos".

Para ello, la Cátedra abordará en su primer año algunos de los problemas de uso de internet, "un territorio donde el delito puede desarrollarse con total libertad", ha recordado Martínez. En este ámbito, ha defendido que la tarea de los expertos "no es cuestionar el trabajo de las fuerzas de seguridad, sino establecer frenos y contrapesos, facilitar su tarea y garantizar siempre los derechos de los clientes" cuando comparten información privada.

"El desarrollo de internet no puede centrarse solo en la explotación comercial de la información personal", ha reivindicado el director, para advertir que, gracias a esta cuarta "revolución" tecnológica, "está en juego la mejora de la condición humana en ciudades más habitables". Aun así, ha advertido que no se trata de un proceso exento de riesgos: "Acecha la sombra del 'gran hermano'".

"OLA DE INNOVACIÓN"

El responsable de Educación de Microsoft ha recogido el guante y ha expresado el "gran orgullo" que supone para la firma norteamericana iniciar esta Cátedra en un momento "increíble" a nivel tecnológico dentro de una "auténtica ola de innovación" que "permite dar respuesta a retos acuciantes". "Desde Microsoft somos particularmente optimistas de que la nube generará oportunidades para todos y permitirá dar respuesta a problemas inimaginables", ha manifestado.

Tras comparar este escenario con el "cambio dramático" que provocó la aparición de los coches, Sáez ha asegurado que las empresas deben "estar preparadas" para ello y que "no les pille de sorpresa". Como ejemplos, ha indicado que, hoy, "la compañía más grande de taxis no tiene coches, la de llamadas no tiene teléfonos y la de películas no tiene cines", en referencia a las firmas Airbnb, Skype y Netflix.

Ante este panorama, el director ha avanzado que la Cátedra planteará preguntas como si "vamos hacia un futuro más incierto con la pérdida de miles de trabajos" en un proceso de "vaciado de talento", si "los cambios serán accesibles para todos" o "sobre todo, si habrá problemas de seguridad pública o privacidad".

"La transformación digital es la respuesta", ha aseverado, en cuatro ámbitos: "conectar clientes, optimizar operaciones, potenciar el talento y crear nuevos productos y servicios". En el plano educativo, ha señalado la utilidad de la nube para "empoderar" a los profesores y mantener en contacto a los estudiantes, para lo que ve importante que la educación "se alinee con las necesidades del mercado laboral".

Por parte de Microsoft, Óscar Sáez ha trasladado su apuesta por la "educación integrada" y por servicios digitales "seguros, inclusivos y primados", todo bajo "el firme compromiso para proteger la información de los clientes y sean ellos quienes deciden sobre sus datos".

"PUNTAL" PARA LA UV

Para la Universitat de València, la Cátedra supone un "puntal" y un "orgullo" que se enmarca en su "política de diversificación de cátedras" con "más apertura a instituciones y empresas" y la posibilidad de "becas y premios para estudiantes", como ha avanzado el vicerresponsable de Internacionalización, Guillem Palau.

En su discurso final, el rector ha calificado la realidad actual de "vertiginosa" y ha asegurado que "el sentimiento agorero no se ha cumplido: Las tecnologías serán lo que nosotros queramos que sean". Asimismo, ha lamentado la "visión equivocada" existente sobre las grandes empresas, porque, en su opinión, "además de ser 'tractoras' de la economía son impulsoras de conocimiento". "Hay que exigirles que esto se materialice en responsabilidad social", ha remachado.

"PERCEPCIÓN INCÓMODA" DE SEGURIDAD EN LA RED

Mientras, a nivel de los usuarios, Esteban Morcillo ha señalado la existencia de una "percepción incómoda" por "no sentir que están lo suficientemente protegidos cuando hacen un compra (en internet) o entran en las redes sociales", algo que cree que debe conjugar el "aparato" actual de leyes sobre protección de datos.

Con todo, ha incidido en que "la privacidad no se puede convertir en un bloqueo de la investigación" y tampoco puede interrumpir el avance de conocimiento", por lo que ha defendido que la UV debe "coexistir con el concepto de universidad privada". "No nos tienen que dar miedo las enseñanzas no presenciales", ha ilustrado.

Microsoft dispone actualmente de una red de cátedras en universidades de Estados Unidos y con esta I Cátedra de Privacidad y Transformación pretende iniciar una red de enseñanzas en Europa.