Espadas pide "cumplir las reglas pactadas" en el taxi y señala el "refuerzo" policial para "unos y otros"

16/02/2017 - 14:18

Asegura que se va a "estudiar qué es lo que alega" Foro Taxi Libre para pedir "representación" en el Instituto Municipal del Taxi

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha reclamado este jueves que "todos cumplan las reglas pactadas" en la reciente reunión entre el concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, las principales asociaciones del sector del taxi y representantes de la empresa de vehículos de transporte concertado Cabify. Al respecto, ha defendido que gracias a los "refuerzos" dispuestos, la Policía Local "va a garantizar que se preste de modo adecuado el servicio público de unos y de otros".

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Espadas ha demandado "normalidad" en el servicio público de auto taxi, sacudido como es sabido por conflictos derivados de diferentes frentes. Precisamente por unos de esos frentes, se celebraba la mencionada reunión entre Cabrera, Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad Hispalense del Taxi y Cabify.

Y es que después de que Cabify desembarcase en Sevilla el pasado mes de septiembre, los taxistas denuncian supuestas situaciones de "intrusismo" por parte de los conductores de esta empresa de vehículos de transporte concertado, quienes de su lado habrían sufrido presuntos casos de violencia a cuenta de su actividad.

Todo ello, en un escenario en el que el sector hispalense del taxi está marcado por no pocas voces y alusiones a presuntos cobros abusivos, supuestas situaciones de violencia y el monopolio que un grupo de taxistas habría impuesto para hacerse con el control de la parada del aeropuerto de San Pablo, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.

Frente a estas problemáticas, y merced a la citada reunión, el Ayuntamiento anunciaba que antes de que acabe febrero, serán aproximadamente 20 los agentes de la Policía Local destinados a su Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) o asignados a las paradas de taxi del aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, para "combatir el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos". "Van a trabajar en uno y otro sentido", manifestaba recientemente el concejal de Seguridad y Movilidad.

MÁS AGENTES

En concreto, Juan Carlos Cabrera anunciaba que este jueves serían desplegados unos 12 agentes "fijos" en las paradas de taxis del aeropuerto y la estación de trenes de Santa Justa, y el día 24 de febrero el Servicio Especial de Transporte e Intrusismo de la Policía Local contaría con ocho agentes frente a los cuatro que han venido conformando este grupo.

Este jueves, en ese sentido, la Policía Local ha comenzado la "primera fase" de la "dotación de nuevos agentes" a los entornos del aeropuerto y la estación de trenes de Santa Justa. Después, según el Consistorio, habrá "una segunda fase con la ampliación de estas unidades" destinadas al aeropuerto y Santa Justa, así como del SETI de la Policía Local.

Juan Espadas, así, ha defendido la "apuesta fuerte" del Gobierno municipal socialista en el "refuerzo" de los equipos de Policía Local dedicados al control y vigilancia de los servicios públicos de transporte de viajeros. "Quiero normalidad. Eso significa que hay un dispositivo que se refuerza para el control de una serie de cuestiones que no estaban funcionando bien. La Policía va a garantizar que el servicio público se presta de manera adecuada, pero el servicio público total, el de unos y el de otros", ha enfatizado.

LAS "REGLAS DEL JUEGO"

En paralelo, el alcalde ha avisado de que dado que "hay unas reglas de juego pactadas en una reunión", es necesario "que se cumplan por parte de todos".

En cuanto a la controversia relativa a la parada de taxis del aeropuerto, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros y para la cual diferentes voces reclaman un turno rotatorio que impida las prácticas de monopolio, el alcalde ha llamado a plantear cualquier propuesta en el seno del Instituto Municipal del Taxi o el pleno del Ayuntamiento.

La asociación Foro Taxi Libre, que apoya dicha propuesta, avisaba recientemente de que a pesar de contar con "226" asociados, no cuenta con representación en el Instituto Municipal del Taxi. "El Instituto del Taxi es un órgano colegiado, con presencia de los grupos políticos, las organizaciones (de taxistas) y los consumidores", ha defendido Espadas, asegurando no obstante que "si hay alguien que no está y quiere estar, se va a estudiar qué es lo que alega para tener representación".