Marzà anima a la comunidad educativa a optar por los niveles más avanzados en el programa plurilingüe

16/02/2017 - 14:26

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha animado este jueves a la comunidad educativa a que opte por los niveles más avanzados en el programa plurilingüe, ya que "son los mejores para que los alumnos dominen el inglés, el valenciano y el castellano".

CASTELLÓN, 16 (EUROPA PRESS)

Marzà ha realizado estas declaraciones ante los medios tras presentar las actividades que se van a desarrollar con motivo de la celebración del centenario Valltorta-Morella la Vella.

Según ha señalado, el decreto de plurilingüismo es otra de las "apuestas ambiciosas" de la Conselleria, "pues hasta ahora no se había garantizado el aprendizaje del inglés para la mayoría de la población valenciana y tampoco del valenciano en una gran mayoría, por lo que hemos apostado para que nuestros alumnos, de verdad, puedan dominar el inglés, el valenciano y el castellano de forma efectiva".

Esto pasa --según ha subrayado el conseller-- "por formar a nuestro profesorado, por lo que hemos decidido acompañar al profesorado y no hacer castillos en el aire, pues la anterior administración dijo que íbamos a estudiar chino y no pusieron a nadie a acompañar y a formar, pero nosotros no somos así".

Así, Marzà ha explicado que el Gobierno valenciano quiere cambiar las cosas de una forma "realista y ambiciosa", partiendo de la realidad, y, por lo tanto, "el programa plurilingüe se aplica de forma progresiva, con toda la tranquilidad el mundo y no de hoy para mañana ni imponiendo nada a nadie, sino que se decide en el Consejo Escolar, donde se decide en qué nivel se quiere estar".

PRIORIDAD

"Nosotros pensamos que se han de adoptar los niveles más avanzados, que son los mejores para que los alumnos dominen el inglés, el valenciano y el castellano, y quien opte por estos niveles, evidentemente, tendrá prioridad a la hora de acceder a mayor formación, pero con toda la garantía de acompañar al profesorado".

Al respecto, ha destacado que la Conselleria ha apostado por doblar el presupuesto de formación del profesorado, en nuevas tecnologías, en aprendizaje de lenguas y en crear un centro de formación del profesorado específico en plurilingüismo y que ya está empezando a funcionar. Igualmente, se ha creado un espacio de comunicación oral "en el que todos los niños aprenderán a comunicarse y a comprender y no sólo teoría sobre la lengua".

Así mismo, ha recordado que se está preparando un plan de acompañamiento para formación en inglés de los profesores, que podrán ir al extranjero a formarse y lo pagará la Generalitat Valenciana.