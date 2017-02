Madrid. la oposición pide explicaciones a cifuentes sobre el libro de contabilidad del campus de la justicia

16/02/2017 - 14:11

- La presidenta afirma que el Campus de la Justicia es "un problema" de gobiernos anteriores

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

Los portavoces de la oposición en la Asamblea de Madrid pidieron hoy a la presidenta de la Comunidad, en el Pleno parlamentario, explicaciones sobre el libro de contabilidad del Campus de la Justicia, localizado hace unos días.

Mientras los portavoces de Podemos y Ciudadanos llevaron este asunto al turno de preguntas a la mandataria madrileña, el del PSOE, Ángel Gabilondo, expuso su criterio en los pasillos, al no ser aceptada su pregunta por la Mesa de la Cámara regional.

Gabilondo explicó que desde septiembre de 2015 el PSOE viene demandando explicaciones al Gobierno acerca del destino de los "muchos millones que se dilapidaron en el proyecto del Campus de la Justicia".

Tras señalar que "es demasiado tiempo sin que nos hayan dado explicaciones", agregó que diputados socialistas "revisaron pormenorizadamente los archivadores, uno por uno, sin hallar los libros de contabilidad del Campus de la Justicia".

Gabilondo afirmó que "ahora, cuando es inminente el debate del informe final sobre el Campus de la Justicia en la Comisión Parlamentaria de Estudio del Endeudamiento y se acerca la decisión sobre la remisión a la Fiscalía de toda la documentación y de los testimonios obtenidos sobre las múltiples irregularidades que hemos encontrado en la gestión de este proyecto, aparecen, curiosamente, los apuntes contables en un ordenador".

Asimismo, dijo que el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes, que "gestionó este inconsistente y megalómano proyecto, no ha tomado ninguna medida para esclarecer lo sucedido, no ha exigido responsabilidades a nadie por esta suma escandalosa de dinero malbaratado en unos cuantos años, ni ha reorientado proyecto alguno, ni ha propuesto un modelo alternativo, ni ha facilitado el trabajo de los diputados de la oposición cuando han querido llegar hasta el final de este asunto, como lo prueba este rocambolesco episodio de las cuentas desaparecidas y encontradas".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dijo que la Comunidad de Madrid se gastó en el Campus de la Justicia 100 millones de euros en lo que es ahora "un campo de conejos".

Tras señalar que Cifuentes "ya estaba sentada aquí" cuando se aprobó este proyecto, añadió que es extraño que el citado libro de contabilidad, que llevaba muchos meses perdido, se haya encontrado ahora. "Todo es una tomadura de pelo", según Aguado, quien destacó que "se están cachondeando de nosotros".

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, declaró que la aparición del libro mayor de contabilidad "no ha sido una casualidad". "No ha sido un milagro", señaló la diputada de Podemos, quien denunció que en este proyecto se dilapidaron 130 millones de euros.

En respuesta a las preguntas de la oposición, Cifuentes dijo que su valoración sobre este asunto "no es positiva", porque se hicieron "inversiones muy costosas".

Pero añadió que esta inversión la hizo un gobierno "diferente al mío" y aseguró que en su momento defendió ese proyecto porque "no tenía la información que tengo ahora".

La presidenta indicó que el Campus de la Justicia es "un problema con el que me encontré" al llegar a la Presidencia de la Comunidad y recordó que este asunto está judicializado.

Explicó que el citado libro de contabilidad no se había extraviado, sino que no se encontraba. "Se ha estado buscando y cuando lo hemos localizado, lo hemos dicho", afirmó Cifuentes, quien aseguró que "no ha sido sencillo", porque el expediente del Campus de la Justicia consta de 432 cajas, 13 armarios, 172.000 folios y una cuantiosa información de soporte informático.

(SERVIMEDIA)

16-FEB-17

SMO/caa