Diputada de Cs denuncia "prácticas sectarias" en la dirección del grupo tras "apartarla" de portavocías por "discrepar"

16/02/2017 - 14:59

La diputada de Ciudadanos por la provincia de Málaga, María del Carmen Prieto, ha denunciado este jueves "prácticas sectarias" en la dirección de su grupo parlamentario tras "apartarla" de las portavocías de las comisiones de Empleo y de Igualdad y Políticas Sociales por, según ha explicado, "discrepar" del rumbo tomado por la formación y sus acuerdos con el PSOE-A. No obstante, no se plantea abandonar el acta.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Prieto ha criticado que mientras hay compañeros que tienen hasta tres portavocías, a ella se la ha dejado sin ninguna desde el pasado día 10 de este mes y se le han dado dos vocalías "sin contenido" en las comisiones de Asuntos Europeos y de Control de la financiación de los partidos políticos, lo que la convierte en el miembro "con menos peso" en el grupo, "cuando otros están sobrecargados".

La diputada de Cs, que ha asegurado que la explicación que se le da desde la dirección es que no sabe trabajar en grupo y que ha faltado a algunas reuniones del grupo parlamentario, ha defendido que el presidente del grupo, Juan Marín, "ha faltado en más ocasiones" y que el motivo realmente se encuentra en sus discrepancias y que en varias ocasiones han "amenazado" con abrirle expediente al no querer votar cuestiones con las que no estaba de acuerdo.

Prieto ha explicado que no estuvo de acuerdo con no apoyar una iniciativa que rechazaba que el ex alcalde socialista de Huévar (Sevilla) Rafael Moreno fuera nombrado director general de Políticas Activas de Empleo (PAE), tras dejar una deuda de más de 20 millones en su ayuntamiento; y que también se opuso a votar a favor de un decreto de la Junta que "asignaba tareas a los enchufados". En esta última iniciativa, Cs se abstuvo finalmente y el decreto no fue convalidado.

Si bien, la única ocasión en la que se saltó la disciplina de grupo, según ha explicado la parlamentaria, fue al apoyar que un representante de una asociación de discapacitados compareciera en la comisión de Igualdad y Políticas Sociales para reclamar el cumplimiento de la totalidad de una proposición no de ley aprobada en 2013.

La diputada de C's ha apuntado también que fue motivo de "enfado" en su grupo el hecho de donara a Cáritas las dietas del pasado mes de agosto o que criticara que Marín acudiera al palco en un derbi sevillano. Junto a ello, Prieto ha criticado que no se le haya facilitado, pese a haberlo solicitado, el desglose de los gastos del grupo parlamentario.

LA "OVEJA NEGRA"

"Tengo derecho como parlamentaria a saber si con ese dinero se están pagando cosas que no deberían", ha afirmado Prieto, quien ha dicho sentirse como "la oveja negra" del grupo. En su opinión, con la retirada de las portavocías en las comisiones se está "atentando contra mi dignidad de parlamentaria".

Asimismo, ha indicado que en la página web de Cs Andalucía no se le ha dado "ninguna cobertura" a su trabajo desde hace "mucho tiempo" y que "la poca que se me ha dado, al principio, ha sido porque la he peleado mucho". "Solo quiero que se publique mi trabajo y no creo que sea mucho pedir", ha señalado.

Prieto, que insiste en ser víctima de una "reprimenda" por parte de la dirección de C's, no tiene intención de abandonar el grupo parlamentario. No obstante, ha reconocido que se siente "desilusionada" con el proyecto nacional y que siente en cierto modo que la formación tiene "estructura de secta" y realiza políticas de márketing.