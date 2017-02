Un robot subacuático trabajará a partir del próximo lunes en una búsqueda de Manuela Chavero en el pantano de Tentudía

16/02/2017 - 15:03

Un robot subacuático del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en Sevilla trabajará a partir del próximo lunes, día 20, en una búsqueda en el Pantano de Tentudía de Manuela Chavero, la mujer desaparecida en Monesterio (Badajoz) hace siete meses.

MONESTERIO (BADAJOZ), 16 (EUROPA PRESS)

De este modo lo ha concretado en declaraciones a los medios de comunicación este jueves en dicho embalse el responsable para Extremadura del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, Juan Moreno, quien ha añadido que según su conocimiento "no hay nada nuevo" sobre el caso de la desaparición de Manuela Chavero.

Ha explicado que esta mañana diferentes medios han estado "preparando el terreno" para determinar si era "factible o no" trabajar con un robot en dicho pantano, y ha añadido que dichas labores han determinado que ya a partir del próximo lunes (entre las 09,30-10,00 horas) pueda comenzar dicho robot a analizar el enclave en cuestión.

De igual modo, Moreno ha reconocido que el "máximo inconveniente" para trabajar en el embalse es que éste "tiene una visibilidad prácticamente nula".

"Entonces, no tenemos mucho tiempo de inmersión y tenemos que avanzar muy despacito en hacer los reconocimientos", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "el robot tiene la ventaja de que no tiene tiempo de inmersión, puede estar el tiempo que quiera y ve más" el ojo humano, ha dicho.

También ha señalado que "no" existe "ningún problema referente a la profundidad porque ahora misma hay 25 metros a pie de presa", y ha apuntado que en todo caso el "gran inconveniente" es que "no se ve" en el agua en el embalse. "El agua está muy fría y no se ve absolutamente nada", ha indicado.