PSOE pide que Diputación destine los cuatro millones de la rehabilitación de la plaza de toros a carreteras

16/02/2017 - 15:25

Los socialistas critican que el equipo de gobierno del PP no ha ejecutado "ni un tercio" de las actuaciones previstas en las vías

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, y el diputado provincial socialista Cristóbal Fernández han criticado que el equipo de gobierno del PP en la institución no ha ejecutado "ni un tercio" de las actuaciones previstas en las carreteras, instándole a que los cuatro millones planteados para la rehabilitación de la plaza de toros de La Malagueta se destine a arreglar las vías de titularidad provincial dañadas por el último temporal.

Así, Conejo ha recordado que la valoración de los daños producidos en estas carreteras asciende a 4,9 millones, "prácticamente la misma cantidad que lo que Bendodo pretende destinar al proyecto de remodelación de la plaza de toros de La Malagueta".

El socialista le ha exigido que "paralice inmediatamente el proyecto no demandado por los malagueños de destinar cuatro millones de euros a un restaurante y una tienda en la plaza de toros" y arregle las carreteras.

Los diputados provinciales han incidido en que las actuaciones del plan de carreteras de la institución "se repiten anualidad tras anualidad sin que se ejecuten", añadiendo que no se han puesto en marcha intervenciones para arreglar las carreteras de titularidad provincial afectadas por el temporal.

De esta forma, Conejo ha explicado que de las 19 actuaciones incluidas por el PP en el Plan de Carreteras 2016 solo se han llegado a adjudicar durante el pasado ejercicio once, y de ellas únicamente en siete se ha llegado a certificar alguna cantidad económica durante el pasado ejercicio. De un total de 5,4 millones a licitar y ejecutar durante el pasado ejercicio, tan solo se ha certificado 1.455.000 euros, un 27 por ciento, ha sostenido en rueda de prensa.

En paralelo, el portavoz socialista ha criticado que, dos meses y medios después, la Diputación "no está haciendo nada por mejorar las carreteras afectadas por el temporal de diciembre de 2016 mientras que la Junta de Andalucía sí está haciendo sus deberes".

Por último, Conejo ha insistido en que el plan de carreteras para este año presentado recientemente por Bendodo incluye actuaciones que no son nuevas. "Algunas actuaciones se llevan repitiendo años, los planes que anuncia en carreteras son un timo y un engaño; se quedan en papel mojado", ha manifestado.

A su juicio, Bendodo tiene financiación "para cualquier cosa menos para las cuestiones de su competencia", ha expuesto, al tiempo que se ha referido a proyectos como la reforma de la plaza de toros o la escuela de hostelería privada para los que "sí tiene financiación".

AFECTADAS POR EL TEMPORAL

Por su parte, Fernández ha explicado que según un informe emitido por la propia Diputación Provincial hay once carreteras dañadas en la provincia como consecuencia del temporal del pasado diciembre, siete en el Valle del Guadalhorce y otras cuatro en la Serranía de Ronda, con un daño valorado en 4,9 millones de euros, y que la institución provincial espera el apoyo económico del Gobierno para llevar a cabo estas obras de reparación.

Aunque ninguna de estas actuaciones de emergencia por daños en carreteras provinciales ha sido iniciada hasta la fecha, Fernández ha señalado cuatro de ellas en las que la diputación debería actuar "lo antes posible": la MA-3300 de Alhaurin De la Torre a Alhaurin el Grande, la MA-5403 de Ardales a El Chorro, la MA-8302 de MA-8301 a Genalguacil y la MA-8301 de Estepona a Jubrique.

En este sentido, ha dudado que estas actuaciones vayan a llevarse a cabo pronto, puesto que el Gobierno de España "aún tiene pendientes las ayudas por el temporal de los años 2012 y 2015". "La Diputación de Málaga tendría que haber hecho lo que ha hecho la Junta de Andalucía en las carreteras de su titularidad. Lo que no es de recibo es que haya gastado discrecionalmente más de cinco millones en ayudas directas para cuestiones no de emergencia en el conjunto de municipios y cuando hay un tema verdaderamente de interés o de emergencia no se atienda", ha lamentado.

Con el temporal de diciembre se vieron afectadas 17 carreteras autonómicas en la provincia de Málaga, destacando que a diferencia de la Diputación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó con cargo al Fondo de Contingencia de 2016 "una rápida respuesta y todas las obras de emergencia están adjudicadas y en ejecución, con un presupuesto de 3,35 millones de euros".