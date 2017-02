El Ayuntamiento de Málaga acuerda con el Obispado realizar tres exposiciones en el Palacio Episcopal

16/02/2017 - 15:39

El Obispado de Málaga se ha comprometido con el Ayuntamiento a ceder temporalmente de las Salas de la planta alta del Palacio Episcopal, espacio ArsMalaga, para la realización de tres exposiciones, con una duración aproximada de seis meses, a lo largo de 2017.

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo han acordado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el obispo de Málaga, Jesús Catalá, que han firmado este jueves un acuerdo con el objetivo de colaborar para crear una oferta cultural más en la ciudad con la celebración de exposiciones en el centro histórico, actividades consideradas de interés público.

El Obispado también se hará cargo de los gastos de mantenimiento, limpieza y seguridad de la totalidad del edificio, incluyendo las salas cedidas al Área de Cultura.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga se compromete al pago del alquiler de las salas que será, para este año, de 20.420,00 euros --IVA incluido-- y a la organización de las exposiciones de los fondos de la Fundación Coca Cola, los de la Colección Roberto Polo y los de la Colección Godia.

En este acuerdo se incluye la colaboración con el Obispado en las exposiciones que se celebren en el Palacio y la difusión de la programación cultural anual de estas salas expositivas.

COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO FUNDACIÓN COCA-COLA

La primera de las tres exposiciones que se exhibirán en el Palacio Episcopal es 'Anticipándonos al futuro', formadas por obras de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación Coca-Cola, y que podrá visitarse desde este jueves hasta el 23 de abril, en horario de 10.00 a 20.00 horas.

La muestra reúne 50 obras de artistas españoles y portugueses, que son "figuras claves en el desarrollo de nuevas tendencias y formas de expresión artística".

La muestra, seleccionada por la comisaria de la Colección de Arte de la Fundación Coca-Cola, Lorena Martínez de Corral, reúne a artistas que, a través de diferentes disciplinas como la pintura, el vídeo, la fotografía, la escultura, el dibujo y la instalación, resumen los últimos 25 años del panorama artístico de la Península Ibérica.

Catalá ha manifestado que se "alegra de acoger en el espacio ArsMálaga esta muestra tan representativa y variada del arte contemporáneo de autores de la Península Ibérica, donde españoles y portugueses exponen hermanados lo mejor de su producción artística".

"Pudimos ser una única nación, pero los avatares históricos nos han separado. Por eso, es de agradecer poder contemplar ahora esta expresión plástica conjunta. Agradecemos a la Fundación Coca-Cola que nos ofrezca esta exposición, titulada 'Anticipándonos al futuro', con la esperanza de ser un preludio para estrechar más los lazos de fraternidad", ha señalado.

Por su parte, De la Torre ha agradecido a los máximos responsables de la Fundación Coca-Cola que hayan elegido esta ciudad como punto de parada de una de las muestras artísticas de referencia en el panorama nacional.

El alcalde ha señalado que "Málaga, la ciudad de los museos, recibe con entusiasmo esta muestra de arte contemporáneo que durante más de dos meses vienen a ampliar nuestra oferta expositiva con importantes piezas de una de las grandes colecciones españolas".

Asimismo, el director de la Fundación Coca-Cola, Juan José Litrán, ha destacado que "con estas exposiciones, la Fundación continúa con su compromiso de acercar el arte a todos los ciudadanos". "Queremos que los fondos de la colección sean disfrutados por el mayor número de personas posible. Por eso, estamos encantados de traer a Málaga por primera vez nuestra colección y con una selección de artistas tan representativa", ha añadido.

El título 'Anticipándonos al futuro' alude al "desafío" de la Colección de la Fundación Coca-Cola de adquirir obras de artistas que "formarán parte de ese mapa de la creación contemporánea de la Península Ibérica".

Entre los artistas participantes se encuentran destacados artistas como Daniel Canogar, Dora García, Miki Leal, Juan Uslé, Pablo Genovés, Dionisio González o el malagueño Rogelio López Cuenca que participa en la muestra con dos obras.

LAS PRÓXIMAS EXPOSICIONES

Por otro lado, está previsto que el espacio acoja otras dos muestras a lo largo de este año, que son 'Painting After Postmodernism (Belgium-USA)' -- entre mayo y junio 2017-- y 'La esencia de la belleza' --entre julio y agosto de 2017--.

'Painting After Postmodernism (Belgium-USA)' es una exposición-manifiesto concebida originalmente por Roberto Polo y comisariada por Barbara Rose. Roberto Polo es un conocido filántropo, historiador y propietario de "una de las mejores colecciones privadas de toda Europa".

Es patrono de The Metropolitan Museum of Art (Nueva York) y Gran Mecenas del Musée du Louvre (París). La comisaria de la exposición, Barbara Rose es una de las críticas e historiadoras del arte "más reconocidas internacionalmente". A lo largo de su extensa trayectoria, ha sido comisaria de exposiciones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza o The Museum of Modern Art of New York.

'La esencia de la belleza' reunirá a Pedro Berruguete, Francisco de Zurbarán, el Círculo de El Bosco, Santiago Rusiñol, Pablo Picasso, Joaquim Sunyer, Miquel Barceló y Jaume Plensa.

Estos son algunos de los artistas que podrán verse en el Palacio Episcopal gracias a la Fundación Francisco Godia. La exposición reúne por primera vez la "selección más completa" de todas las áreas de la colección a partir de las obras maestras de los fondos medievales, del Renacimiento, del Barroco y del siglo XX que nunca antes habían viajado fuera de la sede de la Fundación.

Son 50 que, además de su "especial interés individual", revelan el desarrollo del arte a lo largo de casi mil años, desde el siglo XII al siglo XXI.