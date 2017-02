Sucesos.- Detenido el hombre acusado de apuñalar a la ex pareja de su novia en Gijón

16/02/2017 - 15:39

Agentes de la Policía Nacional han detenido al hombre, de 21 años, nacido en Marruecos pero residente en Gijón, que supuestamente apuñaló este pasado martes a la ex pareja de la mujer con la que actualmente mantiene una relación, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría gijonesa. El arresto se ha producido este pasado miércoles, a las 16.30 horas.

GIJÓN, 15 (EUROPA PRESS)

La agresión tuvo lugar sobre las 14.00 horas del pasado martes, a la puerta de un colegio en el barrio de La Calzada. Supuestamente el agresor le clavó un objeto punzante a la víctima en el brazo y el lateral izquierdos.

El hombre, de 35 años, nacido en Marruecos y residente en Gijón, aunque sin domicilio conocido, fue trasladado al Hospital de Cabueñes con heridas leves. No obstante, fue trasladado al HUCA unas horas después por sufrir una complicación en las heridas sufridas, aunque no reviste gravedad su estado.

Por otro lado, poco después de la agresión, la ex pareja de la víctima y actual novia del supuesto agresor, de 31 años, acudió al colegio donde se produjeron los hechos a recoger a su hijo. Esta reconoció al herido como su ex pareja sentimental y aseguró que acudía a diario y a la misma hora a recoger al niño a ese colegio. La mujer fue acompañada por la Policía a su domicilio, con el fin de localizar al agresor. Este no se encontraba en la casa en ese momento, siendo detenido este pasado miércoles.

Tanto al supuesto agresor como a la víctima les constan múltiples detenciones, por lo que pudieran existir otras causas a parte de las sentimentales como móvil de la agresión. Una vez finalizados los trámites oportunos, será puesto a disposición judicial.