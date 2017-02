Cecam afea a sindicatos que anuncien movilizaciones por la negociación colectiva antes de sentarse a debatir

16/02/2017 - 16:06

El presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha afeado que los sindicatos de la región hayan programado movilizaciones desde la próxima semana para exigir el desbloqueo de la negociación colectiva, recordando que desde la patronal se ha tenido "un gesto de buena voluntad" reuniéndose con CCOO y UGT antes de empezar esas negociaciones.

TOLEDO, 16 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios, Nicolás ha tachado de "curioso" que las movilizaciones se produzcan "antes de abrir la mesa de negociación", por lo que ha asegurado que "negociar bajo esa presión no es bueno para nadie".

"No nos parece normal que sin discutir nada amenacen con movilizaciones. No me parece razonable, son medidas de presión antes de empezar a negociar", ha lamentado.

En este punto, ha sugerido a las fuerzas sindicales que antes de "pelear tanto por una décima" de subida salarial, empiecen a vincular la negociación a la productividad de las empresas.

EDAD DE JUBILACIÓN

Sobre aumentar la edad de jubilación, Ángel Nicolás ha considerado que atrasarla debería ser "algo voluntario".

Igualmente, ha manifestado que no es lo mismo jubilarse a los 67 años en una obra que dando clases como profesor. "Debería ir por sectores", ha defendido.