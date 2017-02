Junta reivindica el adelanto del pago de sus becas educativas mientras el Estado retrasa las ayudas de 113.000 alumnos

16/02/2017 - 16:30

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha afirmado que "no hay ni va a haber" retraso en el pago de las becas autonómicas --6.000, Adriano y Segunda Oportunidad-- sino que, por el contrario, se va a adelantar el pago como ya se hizo el curso pasado. En cambio, ha hecho hincapié en que el Estado aún no ha traspasado el dinero de las becas generales, 111 millones de euros, para poder pagar a los 113.000 alumnos andaluces beneficiarios.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, donde ha tenido que responder hasta a tres preguntas de Ciudadanos, PP y PSOE relacionadas con becas, la consejera ha explicado cómo Andalucía consigue que se abonen las becas propias en plazo. Así, el 10 de febrero se publicó la resolución provisional de la beca Segunda Oportunidad, que permitirá que los alumnos que abandonaron sus estudios y han vuelto al sistema educativo puedan recibir las ayudas en marzo, "cuatro meses antes de lo previsto".

En este sentido, ha recordado que el curso pasado también se adelantaron los pagos en seis meses, es decir, se ha anticipado el abono de la beca diez meses en dos años; además, ha añadido que se va a hacer lo mismo con las otras becas autonómicas que tienen un calendario similar. "Nuestra prioridad es mejorar y agilizar el sistema de becas así como garantizar siempre la igualdad de oportunidades", ha afirmado.

Asimismo, la consejera ha destacado que el Gobierno central ha recortado el presupuesto de becas destinado a Andalucía: en concreto, 52 millones menos que el año pasado en las becas generales y tres millones menos para las becas de Educación Especial. En cambio, el Gobierno andaluz mantiene las mismas cuantías para las becas autonómicas, incrementado incluso las ayudas por transporte.

Frente a ello, la diputada de Ciudadanos Marta Escrivá ha exigido que "se resuelva ya la concesión de estas becas para que los alumnos puedan disponer de ellas cuanto antes". Estas ayudas "van enfocadas a familias que viven al día; de no cobrar a tiempo, los solicitantes pueden perder un año de estudios", ha señalado la diputada de la formación naranja, que se ha mostrado sorprendida porque "desde Ciudadanos hace justo un año le exigimos que las becas se resolvieran como muy tarde en la primera quincena de enero". Y es que Escrivá cree que "no se dota de personal suficiente para la tramitación de becas, con lo que en vez de agilizar los trámites, se retrasan".

Por su parte, el diputado del PP Adolfo Molina ha reprochado a De la Calle que la resolución del 10 de febrero solo se refiere a beca Segunda Oportunidad, pero "no aparecen ni la beca Adriano ni la beca 6.000", al tiempo que ha subrayado que "en 24 horas el Gobierno central ha resuelto el problema" con las becas del Ministerio de Educación para alumnos de Formación Profesional. En este sentido, ha recordado que este miércoles la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "felicitó al Ministerio por su rápida resolución".

Frente a esto, añade Molina, "hay chavales pendientes de estas becas que se solicitaron en octubre, porque no saben cuándo tendrán resolución", toda vez que asegura que "falta hacer las cosas bien", porque "hay mucho anuncio y poco hecho". En este sentido, ha dicho que incluso el exconsejero, Luciano Alonso, "reconoció en 2014 que la beca Segunda Oportunidad no estaba funcionando", y señala que han pedido muchas veces a Educación que "hay que cambiar los criterios para que funcione, pero no han movido ni un dedo".

BECAS DE FP

Por otro lado, De la Calle ha mostrado su satisfacción por que el Gobierno central, "ante las presiones de la Junta", haya rectificado los requisitos de las becas de Formación Profesional (FP). La consejera ha informado de que ha agradecido al ministro, Íñigo Méndez de Vigo, que haya cambiado su posicionamiento inicial y permita que 3.000 estudiantes andaluces de estas enseñanzas "no tengan que abandonar el sistema educativo por falta de ayudas públicas".

La titular de Educación ha señalado que el Ministerio interpretaba de manera "restrictiva e incoherente" su propia normativa. De esta manera, consideraba que los estudiantes que tuvieran una asignatura convalidada o estuvieran exentos de algún módulo no tenían derecho a recibir la ayuda completa, sino parcial.

Durante su intervención, De la Calle ha recordado también que no es la primera vez que el Gobierno de la Nación ha dado marcha atrás y ha rectificado ante "el esfuerzo y la insistencia" de la Junta: así, en septiembre el Ministerio amplió los criterios establecidos en la convocatoria de Educación Especial.