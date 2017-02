El 80% de los productores Sabor a Málaga han incrementado sus ventas desde su adhesión a la marca

16/02/2017 - 16:35

El 97% de las empresas del canal Horeca apuesta por trabajar con productos malagueños

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

El 80 por ciento de los productores Sabor a Málaga han incrementado sus ventas desde su adhesión a la marca, y el 81 por ciento valoran las acciones de internacionalización.

Además, el 97 por ciento de las empresas del canal Horeca --hoteles, restaurantes y cafeterías-- apuestan por trabajar con productos malagueños, y el 85 por ciento de ellas han aumentado su oferta de productos de la provincia en el último año.

Son datos que se desprenden del estudio realizado por la Cátedra de Enogastronomía y Turismo Sabor a Málaga de la UMA para medir la penetrabilidad de la marca en el sector agroalimentario de la provincia y de los productos agroalimentarios malagueños en el canal Horeca.

El estudio ha sido presentado este jueves por el diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido, junto con el decano de la Facultad de Turismo de la UMA y responsable de la Cátedra de Enogastronomía y Turismo Sabor a Málaga, Antonio Guevara Plaza.

El diputado ha recordado que, el pasado año, la cátedra presentó un estudio sobre el grado de implantación de los productos malagueños en los hoteles y restaurantes de la provincia, que arrojó "resultados tan positivos como que de los 400 establecimientos encuestados, el 90 por ciento de ellos ofrecía en su carta gastronómica productos agroalimentarios cultivados, producidos, capturados, elaborados o procesados en la provincia".

Según ha señalado, la Diputación ha seguido trabajando en la puesta en valor de los productos Sabor a Málaga dentro de la propia provincia. "Y, después de un año más de trabajo, vuelve a presentar un nuevo estudio para valorar los avances y dirigir la estrategia promocional de la marca, se ha guiado por las valoraciones de la cátedra y por las necesidades de las empresas", ha indicado.

Florido ha apuntado que este año, además del sector Horeca, "se ha profundizado en la penetrabilidad y valoración de la marca entre el propio sector agroalimentario".

El objetivo, ha añadido, es dibujar un mapa más preciso de las empresas malagueñas del sector que no forman parte de Sabor a Málaga e identificar los motivos por los que no se han adherido a la marca "a pesar de la positiva valoración que de ella hacen las adheridas", un 80 por ciento de las cuales declara haber incrementado sus ventas desde que cuenta con el distintivo.

Este dato lo confirman los establecimientos del canal Horeca, el 85 por ciento de los cuales han aumentado su oferta de productos malagueños en el último año.

El estudio revela, según han precisado, que el principal motivo de que las empresas que no pertenecen a Sabor a Málaga no se hayan adherido es el desconocimiento de las acciones que se realizan y de los beneficios; acciones provinciales, nacionales y encaminadas a la internacionalización. Además, hay empresas que no cumplen los requisitos para solicitar el sello.

Por ello, según han señalado, se van a plantear desde la Diputación acciones informativas y promocionales para dar a conocer la marca, sus beneficios y los requisitos de adhesión.

Guevara ha explicado que, según el estudio, el canal Horeca es el principal cliente de los productos agroalimentarios malagueños, con un 31 por ciento de las compras, seguido por el cliente final y los supermercados e hipermercados.

CALIDAD

El 97 por ciento de los establecimientos del canal Horeca ya apuestan por trabajar con productos malagueños, tanto por su calidad como por la generación y mantenimiento del empleo en la provincia.

Esta preferencia ha supuesto que el 85 por ciento de los establecimientos hayan aumentado su oferta de productos de la provincia en el último año. Actualmente, en más de un 65 por ciento de los establecimientos, los productos de la provincia representan más del 20 por ciento de su oferta.

Son datos "excelentes", ha manifestado Florido, quien ha apuntado que el objetivo de la Diputación se centra en el 15 por ciento de establecimientos que no han aumentado su oferta de productos malagueños.

El estudio ha detectado que algunas de las empresas que no han adquirido más en el último año desconocen los nuevos productos que ofrece el sector. Otro factor importante es la presencia en los medios de comunicación de productos de producción mayoritaria.

Por ello, según ha explicado el diputado, "Sabor a Málaga se plantea ampliar sus prescriptores --chefs, blogueros, prensa especializada--, y ya tiene en marcha un acuerdo con el Colegio de Comerciales, que este año han visitado cerca de 600 establecimientos de la provincia para informar sobre los productos de la marca.

PRODUCTOS QUE TRANSMITAN LA SINGULARIDAD DE LA PROVINCIA

Además, el estudio analiza los productos más demandados en el canal Horeca en cada temporada y los hábitos de consumo de los clientes con el objetivo de ofrecer a las empresas información útil para establecer sus estrategias de producción y venta.

Según datos del informe, el 75 por ciento de los clientes de hoteles y restaurantes, tanto locales como turistas, demandan productos de cercanía que transmitan la singularidad de la provincia.

Así, en el último año han incrementado su adquisición de vinos con Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga en un 77,28 por ciento. Les siguen en incremento los quesos (39%), los productos de la huerta (39%), el pan y los productos de panadería (36%), el aceite de oliva virgen extra (36%), los frutos secos (36%) y los productos cárnicos de la cabra malagueña (30%).

El objetivo ahora, según el diputado, "es trabajar en la promoción de otros productos menos demandados, como los productos ecológicos, los pescados o la aceituna con Denominacion de Origen Aloreña de Málaga; esta última demandada en mercados internacionales como Oriente Medio o Rusia".

Además, Guevara ha explicado que las propias empresas demandan acciones como que "se hagan ferias especializadas para el canal Horeca para la distribución o el aumento del contacto entre productores y distribuidores.

La radiografía del sector agroalimentario de la provincia, según ha expuesto el responsable de la cátedra Sabor a Málaga, revela una gran similitud entre las empresas que forman parte de la marca y las que no.

Del estudio se desprende que las empresas agroalimentarias malagueñas son en su mayoría (más del 70%) micro empresas con menos de diez trabajadores, con una facturación anual inferior al millón de euros, y que producen principalmente aceite de oliva, vinos, embutidos y productos cárnicos, pan y dulces, y productos ecológicos, subtropicales y de la huerta.

Existen más empresas en la comarca de la Costa del Sol Occidental --que incluye Málaga capital--, aunque es la comarca de Valle del Guadalhorce la que cuenta con un mayor porcentaje de adhesiones a Sabor a Málaga, con un 26 por ciento del total.

El invierno se sitúa como la mejor época de ventas. En este sentido, han señalado que las ferias comarcales "vienen a reforzar" las temporadas de menor venta, ya que, con excepción de la Gran Feria Sabor a Málaga de la capital, el resto comarcales se celebran en los meses de primavera, otoño y verano.

Guevara ha explicado que "lo que se ha producido realmente es un incremento tanto a nivel de penetrabilidad de la marca, un incremento en el canal Horeca", así como "un incremento de las ventas tanto en el canal de comercialización como en el de la agroalimentación".

El diputado ha explicado que estos datos "servirán para trabajar con el Foro de Estrategia", formado por los productores de Sabor a Málaga y que se reúne cada tres meses, para orientar y definir las estrategias de las empresas y las de la propia marca.

"Gracias al eficiente trabajo de la cátedra --ha expresado Florido-- podremos seguir construyendo una marca, identificando aquellas mejoras necesarias y construyendo un mapa de necesidades del sector".