El Parlament rechaza instar al Govern a facilitar memorándums de exteriores que pide Cs

16/02/2017 - 17:00

La Mesa amparó la solicitud de Cs de acceder a ellos ante la negativa del Govern

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha rechazado este jueves una propuesta de resolución de C's que instaba al Govern a facilitar los memorándums que aseguran que la Conselleria de Exteriores envía a embajadas y consulados acreditados en España sobre el proceso soberanista.

En la comisión de Acción Exterior y Cooperación, Relaciones Institucionales y Transparencia, la iniciativa ha recibido el apoyo de los diputados de Cs, PSC, SíQueEsPot y el voto en contra de JxSí y la CUP, pese a que la semana pasada la Mesa del Parlament aceptó por unanimidad la petición de amparo de la diputada Susana Beltrán (Cs) para obtener información sobre el contenido de estos documentos.

Así, la Mesa emplazaba a la conselleria que encabeza Raül Romeva a remitir dichos memorándums a C's en un plazo de tres días una vez recibida la notificación, pero Beltrán ha asegurado que le han entregado unos documentos que "no tienen nada que ver" con los que solicitó.

"Es una falta de respeto muy grave al Parlament en primer lugar, y en particular a nuestro grupo. Un Govern que presume de ser demócrata, transparente y que no quiere entregar unos documentos que envía desde hace tiempo a otros interlocutores nos parece muy grave porque mienten", ha sostenido Beltrán, tras lamentar que estos documentos escapen del control parlamentario, y en consecuencia no estén al alcance de la opinión pública catalana y del resto de España.

El diputado del PSC Ferran Pedret ha defendido la necesidad de que el Govern facilite estos documentos "traten de lo que traten", y también de que la comisión de Acción Exterior reafirmara el sentido del amparo que la Mesa concedió a Cs.

TRANSPARENCIA

"La polémica solo alimenta las teorías sobre lo que dicen o no estos documentos. La transparencia beneficiaría a todo el mundo", ha apuntado el diputado de SíQueEsPot Joan Josep Nuet, mientras que el diputado del PP Fernando Sánchez ha acusado a la conselleria de Exteriores de actuar con opacidad y de no saber a qué se dedica públicamente el conseller.

Anna Gabriel (CUP) ha argumentado su oposición a la petición de Cs, lo mismo que Jordi-Miquel Sendra (JxSí), que ha cuestionado que Cs persiga la transparencia con esta demanda: "Ya pueden pedir el amparo de la Mesa, del TC, de la Fiscalía y la ONU, pero nuestro grupo siempre votará en contra de este tipo de propuestas de resolución. La transparencia les importa muy poco".