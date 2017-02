Bonig admite que las imágenes de Martínez en el TSJ no son "plato de buen gusto" pero "la justicia ha hablado"

16/02/2017 - 17:12

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha admitido que las imágenes de la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras ser condenada a 9 años de prisión en la pieza del caso Gürtel por los amaños en las contrataciones de Fitur no son "plato de buen gusto para nadie" pero ha incidido en que "la justicia ha hablado y hay que respetarla".

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press la dirigente 'popular', que asegura que estas imágenes de la exconsellera, a la que se le ha impuesto una fianza de 15.000 euros para eludir la prisión provisional, no son "agradables".

"Desde el punto de vista personal no son agradables, a nadie le gusta ver esas imágenes, máxime cuando esas personas han ocupado una responsabilidad tan importante como la que ocupaba la señora Milagrosa Martínez", ha asegurado.

Preguntada sobre el pago de la fianza, ha indicado que el PP ya dijo que no iba a pagar las defensas y ha indicado que las dificultades a las que alude Martínez para reunir ese dinero "demuestra que no es una persona con posibles ni que se ha llevado, con independencia de lo que determine la sentencia".

Sobre la propuesta de Compromís de dar la vuelta al cuadro de la expresidenta del Parlamento valenciano en las Corts, ha incidido: "La política tiene una parte de espectáculo y de teatro, pero no nos pasemos porque nunca se sabe dónde se puede ver uno".

Bonig ha señalado que le llamó "un poco la atención que justo el día del inicio del congreso del PP se conociera la sentencia" de la pieza de Fitur, además de la confesión de nueve empresarios de la financiación ilegal del partido. "Casualidad o no, yo lo dejo ahí, pero nosotros hemos dicho que sobre decisiones judiciales no vamos a entrar", ha señalado.

Según ha dicho, "evidentemente esos casos están ahí" pero ha destacado que "esas personas ya no ocupan un cargo ni en el partido ni en la administración" y hay que dejar trabajar a la justicia.

Bonig ha subrayado que el PPCV ha tenido casos de corrupción, que hay que asumir y pedir perdón por ellos, porque "ha habido gente que no ha estado a la altura de la responsabilidad que se le ha encargado", aunque ha matizado que el PP "no ha sido el único partido corrupto" y "no solamente en la Comunitat Valenciana ha habido corrupción".

"Hay que asumir esa realidad, pedir perdón y sobre todo tomar muchas medidas para evitar la corrupción en la medida de lo posible, porque la corrupción existe desde que el mundo existe, pero por lo menos poner medidas de prevención de la corrupción y ser contundentes porque la sociedad no está dispuesta a tolerar ciertas cosas que antes se toleraban", ha zanjado.