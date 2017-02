Pedro Antonio Sánchez: "Siempre he cumplido, cumplo y cumpliré la ley"

16/02/2017 - 17:38

"Siempre he cumplido, cumplo y cumpliré la ley". Así ha contestado esta tarde el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez a los grupos de la oposición durante la sesión de control al Consejo de Gobierno que ha tenido lugar en la Asamblea Regional y durante la que PSOE, Podemos y Ciudadanos le han preguntado por el 'caso Púnica' y por si pretende dimitir en caso de que sea imputado.

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La sesión ha comenzado con una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, pidiendo explicaciones sobre su participación en la 'trama Púnica', según los informes que se han conocido por parte de la Guardia Civil y del reciente auto del juez Velasco con el que se le atribuye la posible comisión de delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada. El presidente regional ha negado haber participado en la trama "con rotundidad y claridad".

El presidente regional ha asegurado que hay partidos políticos que "prefieren el linchamiento a conocer la verdad". En este sentido, ha aludido a las facturas que de manera irregular cargó hace unos meses la formación naranja a la Asamblea con gastos electorales.

"A todos nos preocupó, pero dijimos que tenían derecho de defenderse", ha indicado antes de añadir que el Tribunal de Cuentas determinó que al haber devuelto el dinero no se les podía imputar responsabilidad contable. "Fuimos justos y confiamos en la justicia", ha apuntado, haciendo hincapié en que el informe de la Guardia Civil, el juez y los seis fiscales "reconocen que no se firmó ningún contrato ni se pagó facturas".

Su respuesta a Ciudadanos ha acabado con un contundente "cumplo siempre mi palabra y cumplo la ley", que daba por contestada la pregunta del portavoz de la formación naranja sobre si tiene intención de dimitir en caso de que sea imputado.

El siguiente en intervenir ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Óscar Urralburu, que se ha interesado principalmente en si el presidente cumplirá con el artículo de la Ley de Transparencia que indica que debe dimitir "en el momento en que sea imputado". El presidente regional le ha advertido que "siempre he cumplido, cumplo y cumpliré la ley", pero también le ha reprochado al parlamentario que la formación morada "interprete las leyes a su conveniencia".

En palabras de Sánchez, Urralburu ha acudido al parlamento a "crispar, dividir y calumniar". En su opinión, el líder de la formación morada "vuelve a traer bolsas de basura a la Asamblea", incidiéndole en que "no gana nada y esto tampoco lo va a ganar".

Por parte del PSOE, el portavoz, Rafael González Tovar le ha inquirido sobre si considera que los supuestos delitos que le atribuye el juez de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos se deben a errores administrativos.

"Lo que no se puede demostrar, no existe", le ha contestado Sánchez, quien ha reprochado a los socialistas la "estrategia" de denunciar en los juzgados a cargos públicos del PP. Según ha precisado, en los últimos años se ha denunciado a más de 80 cargos públicos, "las sentencias siempre nos han dado la razón". Además de esto, ha recordado a Tovar que cuando se han producido denuncias contra el PSOE no haya exigido a sus compañeros de partido la dimisión.

"Usted sabe la verdad y sabe que aquí no hay nada", ha continuado el presidente regional que ha afirmado que Tovar se coge a su cuello porque lo ve como "una tabla de salvación, lo ve como su última oportunidad política. Sabe que aquí no hay nada. Es un perdedor y merece seguir siéndolo".

Finalmente, el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, ha concluido la ronda de preguntas al presidente del Consejo de Gobierno reprochando a la oposición haber bloqueado la comparecencia del presidente regional durante meses "porque no les interesa", el "estar obsesionados con eliminar enemigos" y haber convertido al parlamento autonómico en el único en España "con mayor número de comisiones de investigación".

Durante su intervención, Martínez se ha interesado por la valoración del presidente de los acuerdos alcanzados en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos, a lo que Sánchez le ha contestado que ya se están cumpliendo acuerdos y se reunió a los presidentes para impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica.