Una militante de Podemos denuncia que un consejero estatal le tiró de los pelos y le gritó en Vistalegre II

16/02/2017 - 17:43

El supuesto agresor asegura que miente y que todo es fruto de los conflictos internos del partido

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Rosa, una militante de Podemos, ha denunciado en las redes sociales y en comisaría que otro militante, que fue elegido el domingo nuevo consejero estatal de Podemos, le tiró de los pelos y le gritó tras arrancar un cartel con su cara durante la asamblea de Vistalegre II.

Según ha contado Facebook, el sábado ejercía como voluntaria apoderada en las mesas de votación y una de sus funciones era retirar toda la publicidad que viera por las paredes, "y que de forma engañosa e ilegal algunos candidatos insistían en colgar".

"Quitando uno de los carteles, en concreto uno de José Manuel Juzgado Feito, éste me agredió por la espalda tirándome del pelo y advirtiéndome con gritos que no tocara el cartel. Le expliqué que estaba cumpliendo mi obligación pero lejos de disculparse siguió increpándome hasta que alertado por lo gritos. Llegó enseguida un compañero (Gabriel Laso) con la persona responsable de seguridad de la zona. José Manuel, sin bajar su tono agresivo, negaba lo que intentaba explicarles y solapándose con mi explicación gritaba que no me había tocado y que era mentira lo que contaba", ha escrito en su página.

La denunciante asegura que un par de compañera ajenas a la discusión se acercaron "y pudieron corroborar lo que ocurrió". Siguiendo su versión, Gabriel Laso detuvo la discusión y José Manuel se marchó. Posteriormente, escribió lo ocurrido e un impreso de incidencias en las mesas electorales.

"Éste es un problema muy grave que tenemos las mujeres con hombres machistas que intentan engañar, atemorizar con sus voces y violentar con la única intención de quedar por encima. En Podemos no estamos exentas de agresiones machistas y continuos ninguneos, las sufrimos periódicamente en los círculos y es inaudito que en lugares como Vistalegre donde, qué paradoja, se votaban los documentos Éticos, ocurra de forma tan visible", ha añadido la supuesta víctima.

Rosa ha denunciado los hechos al Consejo de Garantías Estatales, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del partido, que están investigando lo ocurrido.

LA VERSIÓN DE FEITO

El supuesto agresor, José Manuel Juzgado Feito, ha respondido a esta acusaciones también en Facebook. Según ha explicado el sábado entre las 10.30 y las 11 horas un grupo del círculo de Villaverde repartió octavillas y colocó algunos carteles tipo folio pidiendo el voto a su candidatura, ya que se presentaba a las votaciones para la elección de dos consejeros estatales procedentes de círculos territoriales, "haciéndolo fuera de la zona de las mesas de votación, al entender que ninguna norma ni reglamento lo prohibiera".

"Alrededor de las 13.30 horas baje con algunos de mis compañeros al bar para tomar un bocadillo y una cerveza cuando, cosas del destino , observé a una compañera llamada Rosa arrancando con furia y saña, rompiendo los carteles que estaban colocados en las puertas de entrada a las gradas puertas 12 y 14. Me dirigí solo, pues les pedí a mis compañeros que no intervinieran. Rosa estaba de espaldas a mí. Le dije que por qué estaba arrancando y rompiendo los carteles cuando ésta se volvió al oír mi voz y, sorprendida por mi presencia, de manera ostensible y muy nerviosa, empezó a gritarme e insultarme llamándome machista varías veces y diciendo que la había tirado del pelo ,cosa totalmente falsa", ha relatado.

Siguiendo la versión de Juzgado Feito, llegaron dos compañeras que le esperaron que "estaban hartas" de él, profiriendo "insultos" hacia su persona. "Rosa, que se había ido, vuelve rápidamente acompañada de un compañero también desconocido para mí, que se llama Gabriel Laso, persona muy corpulenta e intimidatorio en sus formas. Intenté explicarle lo ocurrido, pero me dice que allí manda él y me amenaza con sacarme de Vistalegre. Viendo el cariz de los acontecimientos, les digo que no quiero seguir la discusión y que si he molestado a alguien le pido disculpas y me voy donde estaban mis compañeros, que no daban crédito a lo que habían presenciado", ha manifestado.

Al día siguiente, Juzgado Feito fue nombrado consejero estatal de Podemos por votación de los afiliados con 630 votos.

El recién nombrado consejero atribuye lo sucedido a "los conflictos internos habidos en Madrid", es decir, a la división entre errejonistas y pablistas. "Es curioso que todas las personas que han participado pertenecen a una posición política diferente a la mía en Podemos. Creo que persiguen hacerme daño y que lo que no son capaces de conseguir en las urnas, quieren conseguirlo a través de estos métodos", ha esgrimido.

De hecho, Juzgado Feito ha revelado que pertenece a un círculo que tenía como enlace al diputado autonómico Emilio Delgado, que fue el primero en dimitir hace casi un año del Consejo de Podemos en la Comunidad de Madrid (CCM), un hecho que denotó la incipiente división entre las dos corrientes mayoritarias del partido morado.

"Delgado jugó un papel muy triste en un conflicto interno que tuvimos, tomando parte y posicionándose con los compañeros, que no aceptaban las resoluciones del CCM y de los acuerdos de nuestra asamblea. También ahora entiendo mejor por qué el compañero (Pedro) Barragán intento no dejarme intervenir en una asamblea recientemente del círculo de San Blas Canillejas. Todo tenía y obedecía a las mismas conexiones", ha proseguido.

El consejero estatal ha comunicado hoy al Consejo de Garantías de Madrid que utilizará todos los recursos internos para demostrar "la falsedad" de las acusaciones de Rosa, contra la que presentará una querella "por difamación y denuncia falsa" si no rectifica sus palabras. Asimismo, ha amenazado con denunciar a todas las personas que le acusan a través de redes sociales.

Por su parte, el círculo sectorial de Transparentes de Podemos ha emitido un comunicado en el que apoya a la presunta víctima y asegura que ya ha presentado denuncia en comisaría. También solicitan que hasta el esclarecimiento de los hechos se suspenda la toma de posesión de Juzgado Feito como consejero estatal.

"Nuestra intención es que este tipo de actitudes despreciativas con las mujeres no vuelvan a repetirse en Podemos. Deseamos que nuestro partido lo mismo que deseamos para la sociedad, que desaparezca la lacra de la violencia machista en cualquier de sus manifestaciones", han añadido.