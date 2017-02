Cuatro estrena el próximo martes un "reformulado" 'Proyecto Bullying' con el que denuncia el acoso escolar en las aulas

16/02/2017 - 18:02

Mediaset España ha anunciado el estreno, el próximo martes 21 de febrero, de un "reformulado" 'Proyecto Bullying', el programa con el que denuncia el acoso escolar en las aulas, de la mano de la campaña de sensibilización de 12 Meses 'Se buscan valientes'.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dado a conocer el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, en una rueda de prensa en la han participado también el director general de Contenidos del grupo de Comunicación, Manuel Villanueva; el conductor del programa, Jesús Vázquez; y el productor ejecutivo de la productora Verve Media, Paolo Nocetti.

Según han explicado los directivos de Mediaset España, tras la paralización de la emisión del programa original por parte de la Fiscalía de Menores, Cuatro estrenará la próxima semana en 'prime time' (a partir de las 22.30 horas) una nueva edición de 'Proyecto Bullying' que, como han indicado, garantiza el anonimato de todos los participantes en el programa a través de un tratamiento gráfico y de la distorsión de los testimonios. Junto a la distorsión de la imagen, cercana al universo cómic, el sonido también está modificado, utilizando los subtítulos cuando son necesarios.

Durante su intervención en la rueda de prensa, Vasile ha puesto de manifiesto su "enorme satisfacción" por la campaña de sensibilización de lucha contra el acoso escolar y ha apuntado que hay estudios que muestran que "un porcentaje muy alto de los agresores adultos han sido agredidos cuando eran pequeños". "Una de las razones de la violencia de los adultos tiene algo que ver con lo que ha tenido que padecer cuando era pequeño", ha subrayado.

Sin embargo, Vasile ha manifestado que "los verdaderos enemigos de la reflexión, del razonamiento sobre el Bullying no son los niños, que cuando se ven en la acción violenta no se reconocen". De este modo, el consejero delegado de Mediaset España ha recordado que cuando pensaron en denunciar esta lacra "la operación era campaña de 12 Meses más programa", pero ha lamentado que, hasta el momento, "solamente" han podido realizar cuatro programas al haberse encontrado con una situación imprevista.

"De ahí el sentimiento de frustración, incluso de tristeza", ha confesado el consejero delegado, que ha avisado de que Mediaset España no va a dar "un paso atrás". De este modo, Vasile ha señalado que no emitiría cualquier otro programa que contara con una calidad de vídeo, lenguaje y estética como la que tiene 'Proyecto Bullying' después de las modificaciones realizas para cumplir con los requerimientos de la Fiscalía. "Pero lo vamos a emitir por cojones para que la gente vea lo que las instituciones no quieren que se vea", ha advertido, para después agregar que "siempre" han contado con el apoyo de la Policía y de la Guardia Civil.

Vasile ha denunciado ante los medios de comunicación que, en el caso de la primera menor protagonista del programa, fue castigada por el centro, por lo que él se dirigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para ponerlo en su conocimiento. "Afortunadamente, Cifuentes se movió inmediatamente y ha habido una toma de conciencia por parte de la institución que por si sola no hubiera tenido", ha remachado.

"SE HA APLICADO RIGUROSÍSIMAMENTE, ESTRICTAMENTE LA LEY"

En este sentido, ha apuntado que desde aquel momento comenzó un "calvario de denuncias, de pérdida de tiempo" de los colaboradores y de la productora. "Se ha aplicado rigurosísimamente, estrictamente la Ley, las reglas que en materia de menores son súper conocidas por nosotros. Ahora ya no pasa ni el error material de no tapar la cara del niño, etc. Y nos han bloqueado todo lo que estábamos haciendo", ha declarado Vasile, que ha apelado al "sentido común" porque Mediaset no ha provocado la "violencia".

"Hemos grabado de una forma que se ha considerado irregular. Y quiero decir que probablemente lo es pero era para documentar lo que realmente sucede", ha aclarado el consejero delegado, que ha insistido en que no se considera víctima de un "abuso", pero sí considera que "con temas tan importantes se debería ser un poquito más flexibles".

Para Vasile, ni los colegios ni algunas familias tienen "perdón" cuando "niegan la evidencia". Las familias tienen que ayudar en esto, tienen que ser valientes no solamente en denunciar sino en reconocer lo que pueden tener en casa", ha apostillado. "Me pregunto por qué motivo las instituciones no vienen a nosotros a pedir que hagamos una campaña de este tipo, sino que nos han obstaculizado de tal manera tanto que al final hemos presentado un producto violado, un producto desfigurado, un producto que es como la cara de la persona a la que le han tirado ácido", ha declarado.

Por su parte, Manuel Villanueva ha concretado que 'Proyecto Bullying' ha sido "completamente reformulado de manera gráfica y de manera sonora, siguiendo los dictados de la Fiscalía" por lo que no hay en el programa ni identidad ni referencias geográficas ni localización de centros docentes. Además, ha explicado que, de los cuatro casos que aborda el programa, dos han cambiado de centro, uno de ellos por voluntad propia y otro "recolocado" en un colegio de la comunidad autónoma.

"Nosotros hemos reformulado un programa, lo hemos cambiado y entre tanto uno lee, desayuna en la radio o en la televisión con noticias con plena identificación", ha destacado Villanueva, para agregar que existe una "gran contradicción", y recalcar que Mediaset no quiere arreglar el mundo, pero sí "abrir la ventana, enseñar el problema, y sensibilizar".

Según ha defendido Jesús Vázquez, que no había querido ver las imágenes de esta nueva versión, el programa "estaba impecable para emitirse como estaba en el primer montaje". "De ahí no me voy a bajar nunca", ha afirmado el presentador, que se ha confesado con "frustración" y "coraje". No obstante, le ha agradecido "los cojones" al consejero delegado porque, en su opinión, hay que emitirlo porque "el mensaje sigue intacto".

UNA NIÑA QUE QUIERE SER ACTRIZ

El primer episodio de 'Proyecto Bullying' está protagonizado por una joven con la ilusión de ser actriz, una niña que sufre acoso a diario y ha optado por la invisibilidad, pasando los recreos sola en la biblioteca para evitar que se metan con ella.

Respecto a la campaña 'Se buscan valientes', Mediaset ha dado a conocer que el rap creado e interpretado por 'El Langui' ha registrado más de 7,5 millones de visualizaciones en las webs y las cuentas oficiales en redes sociales de 12 Meses y 'Se buscan valientes', www.sebuscanvalientes.com, así como en otras plataformas y sites donde se aloja.

Por otra parte, 'Se buscan valientes' registra un alcance de 32,1 millones de vistas potenciales desde su lanzamiento (fuente: Tecnología de análisis Sensitis), con un sentimiento positivo hacia la campaña y de rechazo al acoso escolar, ensalzando tanto el rap como el material y la información que 12 Meses ofrece.