El Parlamento rechaza pedir a la Junta establecer dos líneas de subvenciones para facilitar la actividad de autónomos

16/02/2017 - 18:13

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves reclamar al Gobierno andaluz que establezca dos líneas autonómicas de subvenciones dirigidas a facilitar el emprendimiento y la consolidación de los trabajadores autónomos.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha acordado la Cámara andaluza después de que el PSOE-A, Podemos e IULV-CA hayan rechazado una propuesta en ese sentido incluida en una proposición no de ley defendida por el grupo parlamentario de Ciudadanos, que en ese punto solo ha contado con el apoyo del PP-A.

El punto rechazado planteaba pedir a la Junta que amplíe en 12 meses adicionales la duración de la llamada 'tarifa plana' estatal de 50 euros para la cobertura parcial de las cuotas de la Seguridad Social dirigidas a los nuevos autónomos, así como que estableciera otra línea de subvención para la cobertura del 80 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social dirigida a aquellos autónomos que desarrollen su actividad en sectores marcados por la estacionalidad.

Por otro lado, sí ha sido aprobado, gracias al respaldo del PSOE-A y del PP-A aunque con la oposición de Podemos e IU, solicitar que se promueva la incorporación en el currículo de los ciclos educativos de contenidos específicos en materia de emprendimiento sectorial, especialmente a través de los centros de Formación Profesional y personalización en función de las características de la Comunidad; y también en materia de brecha tecnológica, incluyendo programación y robótica.

Asimismo, también ha salido adelante con los mismos apoyos pedir al Gobierno andaluz que promueva la puesta en marcha de incubadoras y aceleradoras público-privadas de proyectos por temáticas y especialización productiva atendiendo a las líneas estratégicas marcadas por la 'Estrategia de especialización inteligente RIS3 Andalucía', en colaboración con las universidades autonómicas.

En cambio, se ha rechazado, por la abstención de Podemos e IU, el voto en contra del PSOE-A y pese al apoyo del PP-A, reclamar a la Junta que facilite el acceso de los autónomos y emprendedores a los procedimientos de contratación pública, así como que introduzca una mayor transparencia en los procesos de concesión de dicho contratos.

En defensa de la iniciativa, el parlamentario de Cs Carlos Hernández White ha sostenido que la crisis "ha azotado duramente al colectivo de emprendedores y autónomos" y ha advertido que Andalucía está entre las comunidades "donde menos emprendedores se consolidan en su fase inicial y entre las que más cierres tienen en los primeros años".

Así, ha defendido que son necesarias políticas orientadas tanto a aumentar los flujos de entrada como a mejorar las posibilidades de crecimiento y supervivencia de las empresas, mientras ha censurado en que la innovación "ha sido y es monopolio de las grandes corporaciones".

"La falta de apoyo institucional para este tipo de proyectos es flagrante, así como la escasa protección de las que se dota a estos emprendedores respecto de sus ideas, que suelen terminar en manos de grandes empresas sin que ellos hayan tenido ni recursos, ni el tiempo para desarrollarse empresarialmente", ha agregado Hernández White.

PSOE-A RECHAZA "DUPLICAR RECURSOS"

De su lado, la diputada del PSOE-A Noelia Ruiz Castro ha considerado "oportuna" la iniciativa "dada la importancia de los autónomos en la economía andaluza", y porque en el Congreso se tramita el proyecto de ley integral de apoyo a los autónomos, y "es positivo que del Parlamento salga una voz única en defensa de este colectivo", si bien ha señalado que ve la iniciativa como "un brindis al sol".

Ha rechazado que sea necesario establecer ayuda autonómica porque "se duplicarían recursos" y cuando ha defendido que debe ser en la ley que se tramita "donde se regulen los asuntos relacionados con la Seguridad Social, porque es competencia estatal". "Hay que apostar por los autónomos pero con medidas dirigidas a la consolidación, con medidas que den estabilidad y sostenibilidad", ha sostenido antes de indicar que antes de plantear otras medidas "habría que evaluar la política ejecutada" cuando ha reseñado que la 'tarifa plana' "no ha tenido los resultados esperados".

El diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico ha explicado que su grupo apoya la iniciativa en su línea de respaldo a los trabajadores autónomos, si bien ha preguntado a Cs por qué "no apoyaron en noviembre del año pasado" una moción que el PP-A defendió sobre el mismo asunto y de la que esta PNL es "copia", según ha agregado, para apuntar que pudiera ser "para no comprometer a su socio de gobierno socialista" de cara a los presupuestos de 2017 entonces aún no aprobados.

Torrico también ha criticado a la Junta y ha cuestionado su Plan Andaluz del Trabajo Autónomo (PATA), porque "si no han sido capaces de ejecutar 125 millones de euros de 2016" para autónomos, "de dónde van a sacar y cómo van a ejecutar 435 millones de euros" de dicho plan, se ha preguntado el diputado 'popular', que ha remachado que eso es "imposible" y un "brindis al sol".

En cambio, por Podemos la diputada Carmen Lizárraga ha criticado que Cs ha elegido en esta PNL "aumentar el número de trabajadores autónomos aumentando la política de 'tarifa plana' que no ha funcionado, que agranda el agujero de la Seguridad Social y que no crea empleo", al tiempo que genera "una falsa cultura del emprendimiento al estilo norteamericano que genera precariedad y miseria, y eso es una trampa", según ha aseverado.

Por IU, el parlamentario José Antonio Castro ha señalado que la iniciativa "acierta en el diagnóstico" pero que el entorno económico laboral "juega en contra del pequeño y de los autónomos". Tras reclamar que se cree una banca pública para solucionar el problema de financiación, ha considerado que antes de plantear una nueva subvención, hay que hacer una valoración del impacto de las líneas autonómicas de subvenciones o de la 'tarifa plana'.