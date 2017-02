Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión por el 'caso Nóos'; la infanta Cristina, absuelta con una multa de 265.000 euros

Urdangarin, acusado de cinco delitos, afronta además una multa de 512.553

Torres, exsocio de Urdangarin, tiene la condena mayor: más de ocho años

La infanta ha sido absuelta; multa de 265.000 euros por responsabilidad civil

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a seis años y tres meses de prisión y a una multa de 512.553 euros a Iñaki Urdangarin en su sentencia por el 'caso Nóos'. Además, el ex duque de Palma ha sido inhabilitado siete años y un mes. Su exsocio Diego Torres ha recibido la condena más alta del fallo, con ocho años y seis meses, una multa de 1.723.843 euros y ocho años de inhabilitación. Por su parte, la infanta Cristina ha sido absuelta pero tendrá que afrontar una multa de 265.000 euros en calidad de responsabilidad civil a título lucrativo; por lo mismo, la esposa de Torres, Ana María Tejeiro responderá a una multa de 344.934 euros. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Lea aquí el fallo (.pdf).

La sentencia del caso, de cerca de 800 folios, ha sido redactada por Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyá y adoptada por unanimidad. Llega ocho meses después de que el juicio quedara visto para sentencia y casi 11 años después de que se destapara la trama.

La Fiscalía valora la posibilidad de pedir la prisión inmediata para el ex duque de Palma. Lo mismo para su exsocio Diego Torres. Anticorrupción mantenía los 19 años y medio de cárcel para Urdangarin por no mostrar arrepentimiento. Para Torres, había pedido 16 años y medio como líder de la trama con la que se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de forma ilegal.

La condena a Urdangarin (cinco delitos)

Visiblemente demacrado se pudo ver a Urdangarin durante su declaración en el juicio. El ex duque de Palma se desvinculó de las cuentas de Nóos al asegurar que no se hacía cargo ni de la facturación ni de la contabilidad del Instituto. "Yo me dedicaba a lo que me dedicaba y tenía unos asesores que me ayudaban en estos temas y luego (...) he descubierto durante este procedimiento otros trabajadores que realmente no he conocido, no se quiénes eran". Ha sido condenado por:

-Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le condena a 2 años y 8 meses de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 2 años y 7 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

-Un delito de fraude a la Administración Pública, por el que se le condena a 7 meses de prisión y a 4 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

-Un delito de tráfico de influencias, por el que se le condena a 1 año de prisión.

-Un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 1 año de prisión y a una multa del duplo de la cantidad defraudada (259.478,38 euros).

-Un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 1 año de prisión y a una multa del duplo de la cantidad defraudada (253.075,30 euros).

"Esperamos lo mejor", decía Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarin, a su llegada a la Audiencia. También ha informado de que tanto su cliente como la infanta están han conocido la sentencia en su residencia de Ginebra.

La condena a Torres (cinco delitos)

"Estoy muy orgulloso de lo que hicimos en el Instituto Nóos, hicimos un cambio radical en la sociedad". La declaración de Diego Torres se llevó varias jornadas del juicio. Además de defender su actuación, Torres aseguró, entre otras cosas que ni su esposa ni la infanta lideraron proyectos. También aseguró que las facturas manejadas eran "verdaderas y reales". Sí implicó al abogado de la Casa Real y a Hacienda, de quienes dijo que supervisaban su actividad. La Audiencia Provincial de Palma le ha acusado de:

-Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le condena a 3 años de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 3 años y de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

-Un delito de fraude a la Administración Pública, por el que se le condena a 8 meses de prisión y a 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

-Un delito de tráfico de influencias, por el que se le condena a diez meses de prisión.

-Un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 2 años de prisión y a una multa del triplo de la cantidad defraudada (1.034.305,86).

-Un delito de blanqueo, por el que se le condena a 2 años de prisión y multa del tanto al duplo del valor de los bienes blanqueados (689.537,24 euros).

Cristina de Borbón, absuelta

El tribunal de Palma ha absuelto de los delitos de los que estaba acusada la infanta Cristina pero sí ha condenado a multa su responsabilidad civil: "Cristina de Borbón y Grecia, en calidad de responsable civil a título lucrativo, responderá, conjunta y solidariamente con Iñaki Urdangarin, respecto de la responsabilidad civil de este último, hasta la cuantía de 265.088,42 euros". Cabe destacar que Cristina de Borbón ha pagado, según su defensor Miquel Roca, 322.413 euros durante el proceso, por lo que la sentencia le saldría a devolver.

En cuanto a la situación de la infanta Cristina, su abogado aseguraba minutos antes de conocerse el veredicto que se encontraba convencida de su absolución. El fiscal Pedro Horrach aseguró que sería "una sorpresa" que fuera condenada. La declaración de la infanta supuso un hecho histórico: fue la primera vez que un miembro de la familia real se sentó en el banquillo. En su declaración, Cristina de Borbón mostró absoluta confianza en su marido.

El fallo ha ido en los mismos términos para la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro Losada: la cuantía de la multa impuesta asciende a 344.934,31 euros.

Por su parte, Manos Limpias ha sido condenada como acusación popular a satisfacer la mitad de las costas del juicio oral causadas a Ana María Tejeiro Losada y el total de las costas causadas a Cristina de Borbón y Grecia.

Jaume Matas roza los cuatro años

El expresident balear ha sido condenado por la Audiencia de Palma en el 'caso Nóos' por dos delitos. Matas declaró en el juicio tras las acusaciones que vertieron contra él los otros cuatro exaltos cargos de Baleares inculpados en la causa. Le atribuyeron las decisiones adoptadas a la hora de adjudicar 'a dedo' los distintos proyectos que Urdangarin y Torres desplegaron en Baleares y cuyo coste ascendió a 2,6 millones de euros. Los cargos:

-Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por los que ha sido condenado a 3 años de prisión, multa de 7 meses y 17 días a razón de una cuota diaria de diez euros y 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.

-Un delito de fraude a la Administración, por el que se le condena a 8 meses de prisión y a 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.

Además de la pena de cárcel, ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial.

Los otros condenados del Nóos

- José Luis Ballester, 15 meses y 2 días de prisión, que se sustituyen por pena de multa, y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación. También se le condena a la responsabilidad civil.

- Gonzalo Bernal García, 15 meses y 2 días de prisión, que se sustituyen por multa, y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación. También se le condena a la responsabilidad civil.

- Juan Carlos Joaquín Alia Pino: un delito de falsedad documental cometida por funcionario público en concurso medial con un delito de prevaricación, por el que ha sido condenado a 1 años y 2 días de prisión, que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros-, a una multa de 1 mes y 17 días a razón de una cuota diaria de 6 euros y a 6 meses y dos días de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

- Miguel Ángel Bonet Fiol: un delito de falsedad documental cometida por funcionario público en concurso medial con un delito de prevaricación, por el que ha sido condenado a 1 años y 2 días de prisión, que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros-, a una multa de 1 mes y 17 días a razón de una cuota diaria de seis euros y a 6 meses y dos días de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Aquí, los cargos completos.

Absueltos

Miguel Tejeiro (la retirada de la acusación por parte de Manos Limpias le sacó del juicio), Marco Antonio Tejeiro Losada, Luis Lobón Martín, José Manual Aguilar Colás, Jorge Vela Bargués, Elisa Maldonado Garrido, Mercedes Coghen Alber, Alfonso Grau Alonso, Salvador Trinxet Llorca.