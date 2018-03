PSOE insiste en el cese del concejal de Madrid imputado en el caso Becara "por no asumir responsabilidades"

27/10/2008 - 13:27

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid volvió a pedir hoy el cese "fulminante" del concejal responsable del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, "por no asumir responsabilidades" un mes después de haber declarado ante el Juzgado de Instrucción número 32 por el 'caso Becara" y "tras 90 días como imputado en él".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista de Urbanismo, Pedro Sánchez, criticó en declaraciones a Europa Press que, a pesar de su situación jurídica, Henríquez de Luna "sigue al frente de sus funciones en la Junta de Salamanca sin que nadie le haya cesado mientras que vecinos y empresarios del distrito sufren el colapso en la concesión de licencias".

Se da la circunstancia de que la Junta Municipal de Salamanca es una de las que está siendo investigada en el marco de la 'operación Guateque', la trama de presunta concesión irregular de licencias por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, más de 30 expedientes investigados fueron tramitados por la Junta que preside Henríquez de Luna.

El edil popular tuvo que comparecer hace un mes como imputado ante el juez Santiago Torres por el 'caso Becara'. Este procedimiento por presunto tráfico de influencias se inició a instancias de una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle Juan Bravo en cuyos bajos se encuentra la tienda de decoración Becara. Esta familia dio cuenta al juez Torres de una serie de presuntas irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a la tienda.

Pedro Sánchez confirmó que, a pesar de que el PSOE está personado en el caso, desconocen tanto la situación jurídica de Henríquez de Luna como la posible comparecencia, solicitada por los socialistas, de la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, del jefe de licencias y del antiguo responsable del Área, Luis Armada.

"A día de hoy no conocemos la respuesta del Gobierno municipal pero si, como dicen, no tienen nada que ocultar no entendemos las razones por las que no comparecen voluntariamente ante el Juzgado 32", manifestó Sánchez.

La solicitud de comparecencia de Pilar Martínez se produjo después de que Henríquez de Luna declarara ante el juez que la concesión de licencias no era competencia suya sino del Área de Urbanismo, "sin cuestionar las irregularidades que se hubieran podido producir".