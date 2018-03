Las luces anticolisión estaban encendidas según un testigo del accidente de Spanair

Esto es periodismo de desinformación en esta frase de tres línas:



"Tras desconectar el RAT por la avería, el TOWS falló y no avisó al comandante de que los alerones anteriores y posteriores no estaban desplegados, lo que provocó que se estrellase."



1- El RAT no se desconecta.



Se desconecta la calefacción del RAT.



Según el informe preliminar de la comisión de investigación cuando dio el fallo y regresó al aparcamiento indicaba 104ºC, después de desconectar la calefacción indicaba 30ºC.



2- El TOWS no falló tras desconectar el RAT.



Al desconectar la calefacción del RAT no se actúa sobre nada relacionado con el control TOWS.



El TOWS problemente ya fallaba antes pues es controlado por el mismo Relé, aunque por diferente contacto.



3- El TOWS no tiene que avisar nada sobre los alerones, es mas el avión no lleva alerones anteriores ni posteriores.



Los alerones son superficies de control, lo que tiene que avisar el TOWS es si la configuración de los Flaps y slats es correcta para el despegue.



¿Nos podemos fiar de lo que nos cuentan los periodistas? o son aprendices a periodistas, antes de escribir algo deberían informarse ellos para no desinformar.







"una de las supervivientes de la catástrofe, que iba en uno de los asientos de la clase 'Business', vio cómo los dos accedían a la cabina."



Ya me extraña que un pasajero aunque sea de la clase Business diferencie si entra en la cabina de pilotos un coordinador o un mecanico TMA, u otra persona.