Rodríguez Cañas dice que, dentro de la situación de incertidumbre, el Aeropuerto "evoluciona de manera positiva"

La consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas, afirmó hoy que "el panorama de los vuelos está más que revuelto", pero no sólo en el caso del aeropuerto asturiano, sino en todos los aeropuertos españoles debido a "cambios estructurales y coyunturales de carácter empresarial que difícilmente se pueden corregir desde un gobierno regional". No obstante la consejera indicó que dentro de esta situación de incertidumbre de todos los aeropuertos nacionales, el de Asturias mantiene una "evolución positiva, con diversificación de compañías que hace que esas crisis del transporte aéreo no tenga tanto impacto en un primer momento ya que compañías importantes y solventes se instalan en Asturias".

Rodríguez Cañas, que compareció hoy en la Junta General para abordar toda la información referente al aeropuerto asturiano, manifestó que en la temporada de invierno que arranca hoy, se mantendrán los once destinos nacionales --Alicante, Almería, Barcelona, Lanzarote, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Norte, Tenerife Sur y Valencia-- y cuatro internacionales --Londres, París, Bruselas y Lisboa a partir de marzo--.

La titular de Cultura y Turismo reconoció que "hay noticias que no les gustan, como el abandono de EasyJet" de la ruta a Madrid, pero insistió en que es algo que ocurre en otras muchas líneas. "El ajuste del mercado afecta a todas las comunidades y compañías de bajo coste", argumentó a la vez que añadió que no obstante a pesar de esta incertidumbre hay que resaltar dos hechos positivos que abren "buenas posibilidades para Asturias".

Una la llegada de Air France, con dos vuelos directos, y lo que ello representa, 189 países distintos y 1.800 vuelos diarios y por otra parte la decisión de Air Nostrum de operar vuelos diarios por 99 euros con Bruselas y además de la puesta en marcha la conexión a Lisboa a partir de marzo. "Dos noticias muy positivas", dijo.

Asimismo aclaró que el Principado, a través de la consejería de Infraestructuras, sigue negociando con las compañías la posibilidad de contar con vuelos Asturias-Madrid, incluso con la propia EasyJet.

Sobre los pasajeros que mueve el aeropuerto de Asturias indicó que de 2005 a 2007 la evolución ha sido muy positiva, pasando de 1.245.819 de pasajeros a 1.553.756 en 2007, un crecimiento por encima de toda la España Verde, con el 24,72% de incremento.

Indicó además que Asturias mantiene 15 conexiones aéreas, una cifra idéntica a la de un aeropuerto similar como el de Santander o incluso por encima del de Castilla y León.

Por su parte la diputada del grupo parlamentario del PP, Alejandra Cuétara, volvió a referirse al convenio firmado por EasyJet y el Principado en enero de 2005 que "ha sido incumplido", ya que en el mismo se comprometía a abrir varias rutas con Londres y Berlín. Además se refirió a las cantidades aportadas por el Gobierno del Principado "sin que se haya cumplido el acuerdo".

Cuétara preguntó de quién es la culpa de que EasyJet haya abandonado la ruta Asturias-Madrid y la de Ginebra y no haya puesto en marcha la de Berlín; por qué no se ha reclamado el dinero de los asturianos por un acuerdo que no se ha cumplido. Expuso, además, que no es de recibo que se mande a los asturianos a Francia a coger conexiones.

Ante estas preguntas la consejera insistió en que el contrato con EasyJet era de acciones promocionales y publicitarias que se han cumplido, ya que se han realizado 53 acciones promocionales a nivel nacional y 92 internacionales, que han permitido incrementar de manera considerable el turismo internacional (12%) y las pernoctaciones (14%).

"Me deja alucinada diciéndome que lo que se firmó con EasyJet es un acuerdo promocional no ligado a los vuelos", replicó Cuétara, que indicó que entonces se ha pagado 1,2 millones de euros por "invitar a cuatro touroperadores".

Ya en el turno de fijación de posiciones, Cuétara indicó que lo que pretende su grupo con estas comparecencias es que Asturias cuente con las mejores conexiones posibles. "Entre ustedes y la niebla forman una pareja perfecta para dejarnos aislados", concluyó.