El PP acusa a Touriño de gastar 2 millones en reformar su despacho y le pide que modere su "tendencia al lujo irrefrenable"

27/10/2008 - 13:58

Alerta de que estos "caprichos" suponen "un agujero" en las arcas públicas que no pueden "permitirse" en la actual situación de crisis

Alerta de que estos "caprichos" suponen "un agujero" en las arcas públicas que no pueden "permitirse" en la actual situación de crisis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda, denunció hoy "un nuevo ejemplo" de la "tendencia al lujo irrefrenable" del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, a quien acusó de haber gastado más de dos millones de euros en reformar su despacho en las dependencias oficiales de la Xunta, en San Caetano.

"Como a Touriño le gusta vivir bien, quiere que todo el mundo lo note nada más vaya a verlo", ironizó el 'número dos' de los populares gallegos, que criticó esta inversión en un despacho que, según subrayó, el titular de la Xunta "apenas usa".

Además, censuró que las obras de remodelación se adjudicasen "sin ningún tipo de procedimiento". Según explicó, este gasto fue convalidado por el Consello de la Xunta, lo que significa que la cifra es "muy superior" a los dos millones de euros o que se hizo "sin ningún tipo de fiscalización previa". "O probablemente las dos cosas", apostilló.

Por eso, el PPdeG pedirá que los interventores de la Consellería de Presidencia y de Presidencia de la Xunta expliquen de forma detallada el coste de la reforma del despacho de Touriño. Al respecto, rechazó que la Xunta alegue "su excusa favorita" y eluda dar esta información "por razones de seguridad".

"SECRETISMO" DE PRESIDENCIA

Así, Rueda explicó que la oposición no quiere saber "cómo está distribuido el loft" de Touriño sino "cuánto costó". "No queremos violentar la seguridad del presidente", proclamó, pero añadió que "otra cosa es que no cuenten absolutamente nada".

En consecuencia, recriminó al Gobierno gallego su "secretismo" en este tema y lo atribuyó a la intención de Touriño de "buscar excusas" para que "no se note su tendencia al lujo", por la que Rueda expresó su "preocupación". "Lo que fue suficiente para Fraga --ex presidente de la Xunta-- en 16 años, a Touriño le pareció poco nada más poner un pie en San Caetano", reprochó, y a la reforma de su despacho sumó otros "caprichos" del presidente de la Xunta.

Entre ellos citó el incremento del número de asesores --que cifró en 74-- en un 50 por ciento respecto al anterior Gobierno popular o el aumento en 20 puntos porcentuales de los gastos de protocolo para "seguir comiendo bien, viajando bien y yendo a buenos hoteles".

También denunció que Touriño "no tuviese reparo" en destinar 480.000 euros a adquirir un nuevo coche oficial y, al respecto, insistió en que "no hacía falta" renovar ningún vehículo del parque móvil destinado a Presidencia.

CRISIS ECONÓMICA

Además, acusó al titular de la Xunta de "no contar la verdad" al hablar de "sólo dos coches" porque, resaltó, tiene a su disposición un total de cuatro. "Cuando ya no se tiene nada que decir se pierde la vergüenza", interpretó Rueda, y pidió a Touriño que modere su "tendencia al lujo imparable" en lugar de "seguir mintiendo".

En resumen, el dirigente popular concluyó que a Touriño "le gusta mucho la comodidad, las cosas buenas y caras" y, frente a esto, alertó de que estos "caprichos" suponen "un agujero para el bolsillo de los gallegos" que "difícilmente se podría permitir" dada la situación de crisis económica.

Así, mostró su deseo de saber si el jefe del Ejecutivo autonómico usa de forma adecuada el dinero público o si "no está siendo consecuente" con la austeridad necesaria en el actual contexto económico.