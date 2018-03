El PSOE de Extremadura insiste en que es el Gobierno el que debe determinar la necesidad o no de los trasvases

27/10/2008 - 13:59

La portavoz del PSOE extremeño, María Ascensión Murillo, reiteró hoy que es el Gobierno central el que debe determinar, "porque lo dice la Constitución", la necesidad de que se produzcan o no trasvases de agua en el país, "dando participación, voz, a las comunidades autónomas por cuyo territorio transcurre los ríos".

MÉRIDA, 27 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa para informar de los acuerdos de la Comisión Política Permanente del PSOE de Extremadura, reunido hoy en Mérida, Murillo insistió de este modo en la postura de su partido respecto a la posibilidad de que se produzca o no un trasvase desde Valdecañas (Cáceres) al Segura.

Tras reiterar que "la realidad es que no hay sobre la mesa un debate" sobre el citado trasvase, incidió en que el PSOE extremeño reivindica "al menos la posibilidad de que se pueda hablar de este tema".

"Primero habrá que sentarse a hablar, a debatir, y si una vez se haya podido hablar y debatido se demuestra la necesidad de que en otros territorios hay necesidad de agua para consumo humano y los intereses de Extremadura están salvaguardados entonces (la región) podrá decir sí o no a un trasvase y (la región) lógicamente también planteará sus condiciones y reivindicaciones al Gobierno central", declaró.

Así, dentro de la postura "siempre muy coherente" que mantiene el PSOE extremeño y la Junta en materia de aguas, la portavoz socialista insistió en que "los ríos no son de las comunidades autónomas, el agua no es de nadie en concreto", y volvió a reivindicar "el papel del Estado, del Gobierno central, como árbitro y garante de la cohesión social entre todos los territorios". En este sentido, subrayó que "tiene que ser el Estado el que diga si es necesario" el citado trasvase.

POSTURA DEL GOBIERNO CENTRALPor otra parte, la portavoz del PSOE, tras apuntar que la posición de Extremadura en materia de aguas "sigue siendo la misma", recordó que la vicepresidenta del Gobierno después del Consejo de Ministros del pasado viernes "dejó claro que no hay nada sobre la mesa" respecto al citado trasvase, así como que la ministra Espinosa después de una reunión con el presidente de Murcia reiteró dicha postura de que "no hay nada más salvo el estudio del trasvase del Ródano".

Apuntó que si se va a hablar del tema el PSOE extremeño desea "hablar del tema con sosiego", y añadió que en ese momento analizará "si los intereses de Extremadura están salvaguardados y si hay auténtica necesidad para consumo humano (de agua)".

NI SÍ NI NO EN PRINCIPIO

Finalmente, preguntada por los medios sobre posibles criterios para la realización de trasvases, Murillo recordó que la Ley de Aguas estatal establece los usos del agua, y entre ellos como prioritario el consumo humano, a continuación la agricultura, la industria y el ocio, y añadió que "evidentemente si una región va a dejar de crecer y se va a sumir en la ruina porque le falte agua... lo que tenemos que hacer es hablar de la necesidad, ver si Extremadura tiene también cubiertas todas sus necesidades".

"Nosotros no decimos en principio ni sí ni no, pero no somos nosotros los que tenemos que decir sí o no, sino que seguimos reivindicando que es el Gobierno central el que debe, porque lo dice la Constitución, fijar la posición de si hay trasvase o no hay trasvase, lógicamente dándole participación, voz a las comunidades autónomas por cuyo territorio transcurre los ríos".