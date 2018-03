'Una mujer sin importancia' de Wilde será el punto de partida en las aulas madrileñas para fomentar la igualdad de género

La obra maestra 'Una mujer sin importancia' de Oscar Wilde servirá como punto de partida a los institutos de Secundaria y centros de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid para fomentar en sus aulas la igualdad de género y la libertad entre sus alumnos a través de una serie de guías didácticas basadas entre otros puntos, en la literatura.

Con una docena de jóvenes artistas interpretando a mujeres con la boca tapada con celofán y hablando como si fueran hombres, un grupo de escolares del colegio Santa Isabel- La Asunción interpretó el guión adaptado de Wilde para presentar estos materiales didácticos contra la violencia de género que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Empleo y Mujer, y la de Educación, pone en marcha por tercer año consecutivo.

Según explicó el viceconsejero de Empleo y Mujer, José Ignacio Fernández, el objetivo de esta campaña es mejorar "las condiciones de igualdad reales desde el inicio, en la escuela". "La escuela es donde se transmiten no sólo conocimientos sino también valores, y este valor de igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación de sexo están en la raíz de la lucha contra la violencia de género, contra la mujer por el hecho de serlo", explicó.

En este sentido, indicó que los alumnos en estos cursos, que tienen entre 12 y 16 años, suelen captar el mensaje, porque están en una edad donde "ya no solamente absorben conocimientos, sino que empiezan a pensar en lo que se les enseña, a tener sus propios criterios, a ser críticos". "En estas edades, estos valores son los más adecuados para transmitir", apostilló.

Así, explicó que se trata de una una guía didáctica a la que los centros educativos y los profesores pueden acogerse para realizar un taller de literatura o un taller de teatro "para que cada uno lo utilice como crea, con total libertad".

VALORES QUE DEBERÍAN ESTAR EN EPC

Por otro lado, el viceconsejero indicó que si en la asignatura de Educación para la Ciudadanía (Epc) se explicaran estas cosas y otras muchas más que no influyeran en la conciencia, "en el sentido de los valores que están reservados en la educación de los padres, sin duda, serían las cuestiones que se deberían de dar" en esta materia.

"La no discriminación por razón de sexo es un valor constitucional, sin embargo, en Epc se incluyen algunos valores que no tienen esa consagración institucional", subrayó Fernández, quien añadió que el principal valor de todos es el de la libertad de los padres para poder educar valores religiosos que estén de acuerdo con sus consciencias y "eso parece no respetarlo esta asignatura como dicen muchas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia".

Así, señaló que "ójala esta asignatura se hubiera centrado en mejorar valores como éste, o contra la siniestralidad laboral,o valores cívicos". "Pero entrar en la conciencia de lo que debe ser lo que cada padre debe transmitir a sus hijos me parece que es una invasión en la intimidad que no se puede consentir", apuntó, a la vez que indicó que, no obstante, la Comunidad de Madrid cumple estrictamente con la Ley e imparte la asignatura.

La publicación de estas guías didácticas, que han supuesto de momento una inversión de 30.000 euros, es una de las medidas preventivas del Plan de Acción Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad (2005-2008), que recoge la necesidad de programar en los diferentes niveles del sistema educativo, actividades que fomenten el valor de la igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación por razón de género.

Esta acción también está inspirada en el título primero de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en la que se fomenta el diseño y elaboración de materiales específicos sobre Violencia de Género para su utilización en las acciones formativas impartidas en los centros educativos.

En este contexto nació en 2006 la adaptación de la obra de Henrik Ibsen, 'Casa de muñecas', acompañada por una guía didáctica de apoyo al Profesorado dirigida a alumnado de entre 12 y 16 años. La iniciativa se retomó el pasado mes de junio con la adaptación de la obra de Leandro Fernández de Moratín, 'El sí de las niñas', y su correspondiente guía didáctica.

DERECHOS DE LA MUJER EN LA INGLATERRA DEL SIGLO XIX

La obra 'Una mujer sin importancia' permite analizar los orígenes del feminismo y la evolución de este pensamiento en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX. En ella, el autor analiza la discriminación por razón de sexo, ironizando sobre la superioridad intelectual del hombre sobre la mujer y expresa la injusticia social contra la madre soltera de la época y la moral imperante.

La edición de la adaptación y guía para el profesorado de 'Una mujer sin importancia' se ha distribuido a centros de educación secundaria y de FP de la región. La colección de teatro adaptado de la Dirección General de la Mujer continuará con la publicación de 'La señorita Julia', de August Strindberg.

Los niños que han participado en la representación de hoy aseguraron, en declaraciones a los medios, sentirse "muy contentos" de que se enseñen estos valores en las clases. No obstante, Eric, uno de los actores, indicó que es algo que su madre le enseña todos los días en su casa. "Mi madre siempre me ha dicho que a las mujeres las tenemos que tratar como reinas", indicó.

Así, Cristina, una de las señoritas de época indicó que en las aulas no notan desigualdad: "en clase somos todos iguales", apostilló, al tiempo que indicó que todo lo que aprende en el colegio, se lo cuenta después a su familia para que lo apliquen. Todos aseguraron habérselo pasado muy bien organizando esta representación, y lo más importante, haber aprendido que entre "las chicas y los chicos" no hay ninguna diferencia.