Ecologistas en Acción y Plataforma X Toledo pedirán al Juzgado la paralización de las obras en la Vega Baja de Toledo

27/10/2008 - 14:17

La Plataforma anuncia que si el POM se aprueba "tal y como está" pedirá al Estado "que inicie un expediente de expolio"

Ecologistas en Acción y Plataforma X Toledo anunciaron hoy que remitirán dos escritos, uno al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo, y otro al Juzgado de lo Penal de Toledo, con el objetivo de que "se paralicen las obras que hoy se han comenzado en la Vega Baja de Toledo".

Así lo confirmaron hoy el secretario de la organización ecologista en Toledo y el portavoz de la plataforma, Miguel Ángel Hernández y Justo López, respectivamente, en una rueda de prensa en la que explicaron que notificarán al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que ya dictó una sentencia en la que anuló el programa de actuación urbanizadora de Vega Baja, "que se está ejecutando una actuación que podría dar lugar al incumplimiento de esta sentencia".

En este sentido, también pedirán a Izquierda Unida, que fue la que interpuso el recurso que originó dicha sentencia, que haga lo mismo, ya que, como parte interesada en primera instancia al ser el recurrente, estaría más legitimada aún para reclamar la ejecución de esa sentencia y recabar las actuaciones necesarias para que se paralizase lo que ahora se está ejecutando.

En el caso del Juzgado de Guardia de lo Penal de Toledo, "interpondremos una denuncia para que se persigan los posibles delitos de contra la conservación del patrimonio histórico y prevaricación, que se podrían estar cometiendo al ejecutar estas obras, para que se tomen las medidas correspondientes y se persigan estos posibles delitos".

De este modo, ambos reiteraron que el comienzo de las obras de urbanización en Vega Baja son "absolutamente ilegales, ya que ni el inicio ni la tramitación del proyecto se ajustan a derecho por diferentes motivos que tienen que ver con la Ley de Contrato, Ley de Administraciones Públicas, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Ley de Patrimonio". Además, "ponen en entredicho la palabra del presidente regional, José María Barreda, que empeñó su prestigio político y su palabra personal en que no se iban a llevar a efecto las obras en la manera que estaban proyectadas", aseguraron.

El hecho de que las administraciones y la empresa pública Vega Baja "se obcequen en comenzar estas obras, con alevosía, es algo que no entendemos" porque "las administraciones están para cumplir las leyes y dar ejemplo a los ciudadanos", lamentó el responsable de Ecologistas en Acción.

Por tanto, ambos consideraron que es "una situación confusa", porque "intentan ejecutar un proyecto que legalmente ha sido puesto en tela de juicio por los tribunales y formalmente no ha iniciado los procedimientos que le obligan las leyes".

Por su parte, el portavoz de la Plataforma X Toledo, Justo López, señaló que "estamos en la misma situación de 2006 y con los mismos protagonistas", la Junta y el Ayuntamiento, explicó.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

En la misma línea, aseguraron que si el Plan de Ordenación Municipal (POM) se lleva a cabo "tal y como está", según anunció el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en un plazo de 15 días "Toledo tendrá aprobado un POM que no incluirá una clasificación de suelo que permita saber cuál está protegido y cuál se puede urbanizar".

En este sentido, explicaron que si se ejecuta el Plan, éste se hará condicionado a informes sectoriales de Medio Ambiente y Cultura, "que son claramente negativos y dicen que no es posible", y a un informe de la UNESCO "del que aún no hay una respuesta, porque no ha llegado".

Por ello, si se lleva a cabo, Plataforma X Toledo, anunció su portavoz, pedirá al Estado "que inicie un expediente de expolio, lo que significa que se le quitarían las competencias a la Junta".

Al hilo de la cuestión, recordaron que hace unos días se anunció la recalificación de muchos de los terrenos, pero el problema es que "se ha recalificado, no reclasificado, y casi el 90 por ciento de los terrenos que se incluyen en el Plan están protegidos por el Estado y, por tanto, es éste el que tiene que desproteger o desclasificar dichos terrenos, ya que actualmente no son terrenos aptos para uso urbano o residencial", explicó Justo López.

Por tanto, a su juicio, esto significa que "tanto la Junta como el Ayuntamiento de Toledo han dejado claro que no van a respetar este condicionamiento y, por tanto, ambos van a incumplir la Ley", ya que "la premura por aprobar o ejecutar el POM obedece a que ya estamos en campaña y, por eso, todos van a tirar hacia adelante, aprobando todo lo que no está aprobado por ley".

Finalmente, pidieron a Sánchez Pingarrón "que reflexione sobre sus responsabilidades y no cometa el mismo error que le llevó a la aprobación provisional del POM, porque si sigue adelante, significaría llevar a Toledo a una situación de colapso urbanístico, sólo por pensar en réditos políticos en vez de en las necesidades que tiene la ciudad", concluyó.