AMPL.-Los presupuestos del Consorcio Regional de Transportes contemplan otra subida "significativa" de tarifas, según CCOO

27/10/2008 - 14:19

Los presupuestos para el próximo ejercicio 2009 del Consorcio Regional de Transportes contemplan otra subida "significativa" de la tarifa de los billetes para el próximo mes de enero que podría suponer más del 15 por ciento respecto a lo que costaba a finales de 2007, según denunció hoy CC.OO.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Será la tercera vez en doce meses que suben los billetes del transporte público en la Comunidad, ya que el pasado enero tuvo lugar la subida habitual de todos los años, y en agosto se incrementó de nuevo, en este caso, justificado por los responsables en la subida destacada del combustible.

De acuerdo con los datos que figuran en el anteproyecto de Presupuestos del Consorcio de Transportes para 2009, que se aprobó esta mañana el Consejo de Administración con el voto en contra de CC.OO., el Gobierno regional ha decidido subir las tarifas del transporte público para 2009, más de un 15 por ciento acumulado para los títulos más utilizados.

Según el sindicato, la Comunidad reducirá en más de 100 millones de euros sus aportaciones y ya aparecen las primeras cifras de lo que van a costar las líneas privadas de Metro Ligero. Así, para empezar, en el anteproyecto se indica que el número de viajeros en 2009 al igual que en 2008, será inferior a los de 2007.

"Resulta muy preocupante esta pérdida de viajeros en el transporte público de Madrid, teniendo en cuenta las enormes inversiones realizadas en Metro, y no menos preocupante es también la respuesta del Gobierno regional: subir de nuevo las tarifas", señaló CC.OO., que indicó que ahora y a pesar de que el petróleo está bajando de precio, "se va a dar una nueva vuelta de tuerca a los usuarios del transporte público, para que sean ellos los paguen los costes de las privatizaciones y de las líneas de Metro con pocos viajeros por su falta de planificación".

A juicio del sindicato, resulta injustificable que en estos momentos de crisis económica, la Comunidad haya decidido castigar a los millones de usuarios con una subida, que va a suponer pagar alrededor de un 15 por ciento más de los que se pagaba en diciembre de 2007. "Y más injustificable todavía, si esto va unido a una reducción de sus aportaciones en 103 millones, en base a una hipotética subida de las aportaciones del Estado de 101 millones, subida que no se ha negociado todavía", apostilló.

Para el sindicato, no hay duda de que estos sucesivas subidas se explican por los costes de las grandes inversiones que no atraen nuevos viajeros debido a su falta de planificación y "como no hay nuevos viajeros, hay que aumentar las tarifas", indicó.

Así, criticó que con concesionarias privadas estas infraestructuras se pueden inaugurar sin que el Gobierno Regional lo financie, como el Metro Ligero, el tramo a la T-4, o los intercambiadores, "pero a cambio de un coste anual muy superior al que tienen las realizadas directamente por la Comunidad".

En este sentido, indicó que el ejemplo más llamativo de estas líneas privadas son las del Metro Ligero, para las que el Presupuesto destina 50 millones de subvenciones. Según los cálculos del sindicato, los viajeros de estas líneas pueden ser alrededor de 8 millones, por lo que cada viaje costaría a los contribuyentes más de 6 euros. Es decir, casi cuatro veces mas de lo que cuesta un viaje en la red de Metro (1,63 euros).