Oviedo.-. Padres del instituto de La Corredoria denuncian cortes de luz y de la red de teléfono

27/10/2008 - 14:54

Padres del instituto ovetense de La Corredoria expresaron hoy en un comunicado su "inquietud y preocupación" por las carencias actuales del centro en materia de telefonía y electricidad que "impiden el normal desarrollo de las actividades del centro".

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

En estos momentos el instituto funciona con luz de obra. Esto provoca que debido a la escasa potencia se produzcan frecuentes cortes del suministro y se interrumpa el funcionamiento de la calefacción. Esto supone que, además de las molestias propias de la falta de luz, se desprograme la caldera de la calefacción y se interrumpa el funcionamiento de una prestación básica a las puertas del invierno.

Según los padres, el centro no cuenta con servicio telefónico ni acceso a internet. "Los profesores y alumnos no pueden desarrollar sus tareas con normalidad al no tener acceso a las aplicaciones on line, lo que dificulta la comunicación interna y el normal desarrollo de las materias", dice el comunicado..

Para los padares resulta "más que reprochable que alumnos y profesores tengan que sufrir la irresponsabilidad e incompetencia de las empresas suministradoras".Por ello solicitan que se "depuren responsabilidades y se tomen, de inmediato, las medidas oportunas que subsanen esta deplorable situación".