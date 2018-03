ICV exige unos presupuestos de la Generalitat que "hagan frente a la crisis" y con más capacidad de endeudarse

27/10/2008 - 15:22

Saura reclamará a Montilla que reciba a los sindicatos para abordar la crisis

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de ICV, Dolors Camats, exigió hoy unos presupuestos de la Generalitat que "hagan frente a la crisis", lo que incluye, entre otras medidas, que se incremente la capacidad de endeudarse de la administración catalana, todo ello con la finalidad de mantener el ritmo inversor y políticas sociales que están previstas, como la Ley de la Dependencia.

"El Govern no puede permitirse el lujo de hacer unos presupuestos que no hagan frente a la crisis, y lo que está claro es que sin endeudamiento" que mantenga el ritmo inversor y políticas sociales ello no es posible, consideró Camats en la rueda de prensa posterior a la reunión de la secretaría política de los ecosocialistas.

Camats también expresó hoy que el presidente de ICV y conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, reclamará al presidente de la Generalitat, José Montilla, que reciba a los sindicatos mayoritarios para abordar con ellos la crisis.

RECHAZO AL COPAGO

Reiteró su oposición a la posibilidad de que se introduzca el copago en la sanidad pública catalana, que planteó la consellera de Salud, Marina Geli, la pasada semana en un ámbito en concreto: el gasto farmacéutico de los pensionistas.

Camats dijo que los ecosocialistas están "abiertos a debatir los déficits" de la financiación sanitaria, pero recordó que el 'informe Vilardell' sobre la materia abogaba por "otras medidas", como la racionalización del gasto.

"Hay otras alternativas", dijo Camats, quien rechazó la introducción de esta medida, y menos en "situación de crisis".