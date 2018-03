Trichet: "España debería estar en la reunión del G-20 porque es un país muy importante"

Haber pequeños deslenguados, yo pienso que quien organiza la cumbre es Bush... por lo tanto esta clara la razon de porque no le gusta que Spain este dado que el no considera que Spain sea un Pais ni que forme parte de la Onu , La retirada de las tropas de Irak le sento algo mal al pobrecillo , pero España a de estar orgullosa de esa decisión dado que se ha demostrado que las causas de dicha guerra sencillamente no existian. Nuestras tropas son fuerzas de pacificación no sicarios vendidos a cualquier sinrazon economica ni politica el mundo aplaudio esa decisión , decisión de no colaborar en las guerras que destruyen nuestro mundo. Obama España te espera no nos falles.