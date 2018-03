El alcalde de Castellón rechaza la presentación de mociones de reprobación a Carlos Fabra y Juan María Calles

27/10/2008 - 15:49

El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, manifestó hoy a tras la reunión de la Junta de Portavoces con motivo del próximo pleno que ha rechazado la presentación de las mociones de reprobación al concejal del PP y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y al portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Juan María Calles, "porque en el pleno se tratan temas de ciudad y de gestión en beneficio de la ciudadanía", según informaron en un comunicado fuentes municipales.

CASTELLÓN, 27 (EUROPA PRESS)

"En base del artículo 83 punto 4 del reglamento del pleno, el alcalde, oída a la Junta de Portavoces, puede inadmitir mociones que nos son competencia del pleno", dijo Alberto Fabra.

Así, el primer edil, quien compareció ante los medios de comunicación junto al portavoz del grupo municipal del PP, Javier Moliner, y la portavoz adjunta del grupo municipal del PP, Marta Gallén, declaró que "la ciudad y la sociedad de Castellón tienen como uno de los principales valores históricos de sus ciudadanos el respeto y la tolerancia".

"Estos valores se transmitieron desde el primer minuto a una institución como el Ayuntamiento en el inicio del período democrático de la ciudad. Tanto es así que, desde 1979, cuando se celebraran las primeras elecciones democráticas, todos los grupos políticos municipales con presencia en este ayuntamiento y en este mismo salón mostraron un riguroso espíritu de construir la ciudad entre todos", añadió.

Fabra aseguró que, "sin embargo, desde el inicio de este mandato, el clima político se ha ido deteriorando y con ello la imagen de esta institución, pues los continuos ataques personales y los continuos insultos se han incrementado y se han convertido en un arma despreciable que jamás se debe de utilizar en política".

El alcalde también destacó que el Código del Buen Gobierno de los Miembros Corporativos del Ayuntamiento de Castellón, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, "reconoce en su punto segundo que 'los concejales evitarán la descalificación y la calumnia en el juego político'.

Sin embargo, "no hay debate plenario ni jornada en la que las descalificaciones no se hagan presentes en el debate político, pero ahora, se ha intentado ir un paso más allá y se ha intentado utilizar este pleno como foro de debate para acusar a un miembro de este consistorio de comportamientos inadecuados, intentando trasladar a la institución una capacidad de reprobación que en absoluto posee", añadió el primer edil.

Asimismo, argumentó que "las cuestiones judiciales se dirimen en los juzgados, y el Ayuntamiento de Castellón es tremendamente respetuoso con los tiempos de emisión de sentencias y decisiones, y las cuestiones éticas, se deben dirimir en el seno de los partidos o ser juzgadas en las urnas por los ciudadanos".

De este modo, el primer edil decidió rechazar las dos mociones presentadas para la reprobación de dos concejales del Ayuntamiento, la referida a Carlos Fabra y la referida a Juan María Calles. "El Ayuntamiento no debe ejercer acción de reprobación a ningún miembro de esta corporación, por su actuación", apuntó.

Así, el alcalde de Castellón pidió a todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Castellón que "recuperen los valores de respeto por los contrincantes y extremen la precaución a la hora de ejercer su labor de oposición, centrándose en temas que conciernan a las competencias municipales y a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas".

"Quiero pedir que los temas de gestión se separen definitivamente de las acusaciones personales y que, si existe alguna acusación de ilegalidad, directamente se traslade a los juzgados y no se deje el rastro de la presunción de culpabilidad", manifestó Alberto Fabra, quien resaltó que en política "no todo vale, el Ayuntamiento de Castellón es una institución responsable que trabaja por la ciudadanía, los políticos del consistorio debemos trabajar por los ciudadanos y no voy a consentir ni una sola descalificación más".